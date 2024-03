Dat het team van Mercedes grote moeite heeft met het huidige reglement, dat blijkt uit de resultaten van de afgelopen jaren. Volgens Lewis Hamilton was het aan het begin van het nieuwe tijdperk zo erg, dat de renstal zelfs negentig punten aan downforce van de auto moest afhalen, om het porpoising te voorkomen.

Ook in 2024 is Mercedes met de W15 nog lang niet waar het wil zijn. Hoewel het concept nu meer in lijn ligt met wat de concurrentie heeft, is de achterstand nog altijd aanzienlijk. Hamilton heeft daarnaast ook zijn vertrouwen verloren in de renstal, hij vertrekt namelijk aan het einde van het jaar naar Ferrari. Porpoising was één van de grote aandachtspunten tijdens de introductie van de huidige regels. Red Bull wist het probleem snel te tackelen, maar dat gold niet voor ieder team.

Red Bull was er snel bij

In gesprek met MotorsportWeek legt Hamilton uit dat Mercedes veel neerwaartse druk heeft verloren, in jacht op het oplossen van het gehobbel. "Ik denk dat de Red Bulls het vorig jaar al tijdens hun eerste test in Bahrein hebben opgelost. Ze slaagden er gewoon in om het op te lossen en ik denk dat toen het probleem eenmaal weg was, je vanaf dat moment ook gewoon verder kon bouwen." Dat was alleen niet het geval bij Mercedes, dat team had grote moeite om het gehobbel op te lossen. "Tijdens de eerste race in 2022 of test moesten we ongeveer 90 punten downforce van de auto halen. We hadden dus wel downforce, maar we konden het niet gebruiken omdat het ding ging stuiteren."

Frustrerende periode

De knappe koppen bij Mercedes kwamen wel met oplossingen, maar dat hielp simpelweg niet. "We verloren dus enorm veel vermogen en elke keer als we er meer [downforce] aan toevoegden, stuiterde het ding weer. Dus elke keer als we één of twee stappen vooruit gingen, gingen we er weer vijf terug. Ik denk dat het enorm frustrerend is geweest voor de technici", aldus Hamilton.

