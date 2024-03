Sinds de situatie rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gaan er geruchten door de Formule 1-paddock dat Max Verstappen mogelijk op zoek gaat naar een nieuwe werkgever. Ralf Schumacher denkt dat Mercedes goed bij de regerend wereldkampioen zou passen. Tegelijkertijd ziet hij ook Fernando Alonso wel naar Red Bull gaan.

Het rommelt al een poos bij Red Bull Racing sinds Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een maandlang onafhankelijk onderzoek wees Red Bull GmbH de klacht af, maar daarmee was de zaak niet gedaan. In Bahrein ging een anonieme e-mail rond met foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de werkneemster. Het resulteerde in een ruzie tussen Jos Verstappen en Horner waarna de vader van Max in gesprek ging met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Max heeft zelf ook laten weten loyaal te zijn aan Jos, zijn manager Raymond Vermeulen en Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko.

Mercedes goed alternatief

Of Verstappen daadwerkelijk van Red Bull naar de Zilverpijlen overstapt, is niet bekend. Ralf Schumacher, die tegenwoordig dichtbij de energydrankfabrikant staat, vindt de Nederlander wel goed bij Mercedes passen: "Max Verstappen spreekt Duits en daarom zou Mercedes een heel erg goed alternatief voor hem zijn," aldus de zesvoudig Grand Prix-winnaar tegenover Sky Sports Deutschland. "En hij zou er ook goed bij kunnen horen qua persoonlijkheid. Maar zover is het nog niet. Theoretisch gezien moet hij eerst nog van zijn contract afkomen. Helmut Marko zou daar natuurlijk wel voor kunnen zorgen, aangezien zijn contract eigenlijk gelinkt is aan die van Max Verstappen. Ik denk dat ze hem bij Red Bull ook niet in de weg zullen staan, als hij wil vertrekken."

Geen sabotage, maar wel onzorgvuldigheid

Na de Grand Prix van Australië kwamen sommigen met een complottheorie dat de auto van Verstappen gesaboteerd was, omdat hij voor het eerst in twee jaar uitviel, juist nu het rommelt bij Red Bull. "Natuurlijk was het een klein ding, natuurlijk was het toeval," reageerde Schumacher op die theorie. "Maar het laat wel zien dat die hele discussie over teambaas Christian Horner niet stopt voordat het schade bij het team aanricht. Er wordt gesproken over een onzorgvuldige fout met het in elkaar zetten van de remmen, maar we weten natuurlijk niet meer dan dat. Wat we wel zeker weten is dat het team nog altijd verdeeld is, dat er spanningen zijn met de vader van Max en dat Max nadenkt over een alternatief."

Alonso opvolger van Verstappen

Alonso wordt momenteel gezien als de opvolger van Verstappen, stel dat de kampioenschapsleider dan toch besluit te vertrekken en dat begrijpt Schumacher wel. "Niet alleen Max, maar ook het team denkt na over een alternatief. Christian Horner is altijd heel erg fan geweest van Fernando Alonso. Op de achtergrond is het de intentie om Fernando Alonso binnen te halen voor volgend jaar, als Max Verstappen het team verlaat, om nog een sterke coureur te hebben. Als Alonso bij Red Bull kan komen aan het eind van zijn carrière, met een auto waarmee hij kan winnen, dan zal hij dat uiteraard willen."

