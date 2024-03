Peter Windsor, voormalig sponsor- en teammanager in F1, is het niet eens met de mening van veel mensen dat Max Verstappen de races in de koningsklasse saai maakt of dat de races überhaupt amper iets te bieden hebben.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal laat Windsor weten dat afgelopen weekend bewijs was van het feit dat Verstappen niet degene is die de F1-races minder vermakelijk maakt, gezien de voorsprong waarmee Carlos Sainz in Melbourne won. "Mensen denken dat de races saai zijn omdat Max [Verstappen] wint, maar racen is nooit saai. F1 is nooit saai, ook niet als dezelfde persoon altijd wint. Er gebeurt zoveel en waar de één wint, verliest de ander. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Als de commentator op de televisie zegt dat het heel saai is, dan gaan mensen dat natuurlijk ook denken. Maar als het op de juiste manier gepresenteerd wordt dan is het helemaal niet saai."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Villeneuve twijfelt over interesse Wolff in Verstappen: "Alleen om Red Bull te irriteren"

F1 is meer dan gevecht om P1

Volgens Windsor zijn duels achter Verstappen net zo boeiend als een gevecht om P1, maar dat veel fans vooral een strijd om de zege belangrijk vinden. "We hebben recentelijk meerdere races gehad, waarvan je kon zeggen: als Max niet meedeed of al uitviel na één ronde, dan was dit een fenomenale race geweest. Dat zagen we in Melbourne. Het is niet voor het eerst dat we een geweldig gevecht voor P2 hadden. Nou ja, misschien geen geweldige strijd, maar een dubbelzege voor Ferrari is iets groots."

OOK INTERESSANT: Red Bull-talent Goethe vertelt over ontmoeting Verstappen: "Een surrealistisch gevoel"

Had Verstappen gewonnen?

Het was een vraag die na de race vaak gesteld werd, zeker omdat Ferrari en McLaren er qua race pace snel uitzagen. Windsor stelt dat Verstappen de race zonder uitvalbeurt gewoon gewonnen had, maar dat het wel spannend was geweest. "Zoals ik eerder al zei, ik denk wel dat het close was geweest. Het had een interessante race kunnen worden. Red Bull had Ferrari dan waarschijnlijk wel gepakt met de strategie, maar ze [Ferrari] waren nu wel zo dichtbij dat ze iets hadden kunnen doen met de strategie als Verstappen niet was uitgevallen."

Gerelateerd