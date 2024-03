Jacques Villeneuve vraagt zich af of Mercedes-teambaas Toto Wolff daadwerkelijk zit te wachten op de komst van Max Verstappen, of dat hij gewoon concurrent Red Bull Racing dwars wil zitten door zijn naam in verband te brengen met Mercedes.

Bij OLBG zegt Villeneuve dat hij niks gelooft van het charmeoffensief van Wolff de laatste weken, die sinds de geruchten rondom Red Bull zijn toegenomen meerdere keren heeft laten merken dat hij Verstappen graag bij Mercedes ziet rijden. "Ik kan me niet voorstellen dat Toto Wolff Max wil. De enige reden waarop hij het idee zou overwegen, zou zijn om Red Bull te irriteren. Ik zie hem niet bij Mercedes omdat ze het kampioenschap hebben verloren van Red Bull en Max [in 2021]. Het zou zeker niet zijn omdat hij Max echt wil. Het zou meer te maken hebben met het feit dat hij Red Bull wil dwarszitten."

Red Bull net zo goed zonder Horner?

Villeneuve is verder niet zo zeker of Horner, die vanwege de beschuldigingen aan zijn adres nogal onder druk staat van buitenaf en - als de geruchten kloppen - ook binnen Red Bull Racing - daadwerkelijk zo belangrijk is voor Red Bull. "Er zijn op dit moment veel persoonlijke vetes binnen en buiten Red Bull. De hele zaak is een puinhoop. Zou het team zo goed zijn zonder Horner? Dat is een moeilijke. Zou het team winnen zonder Verstappen? Waarschijnlijk wel. Max wint omdat hij een geweldige auto heeft en Red Bull wint omdat ze een geweldige coureur hebben. Maar hij is niet de enige geweldige coureur die er is. Zet Alonso in die auto en hij zou ook winnen."

Toekomst Verstappen

Sinds de geruchten omtrent de clausule in het contract van Verstappen is zijn naam steeds vaker gevallen in combinatie met Mercedes of Aston Martin. Villeneuve vraagt zich af of Verstappen zo dominant zou zijn met een teamgenoot die beter is dan zijn huidige teamgenoot: Sergio Perez. "Ik weet zeker dat Max gelooft dat hij kan winnen bij Mercedes en ook bij Ferrari, dat hij het verschil zou maken. Dat moet hij geloven. En misschien kan hij zoveel verschil maken. Maar dat weten we pas als hij die stap zet. Op dit moment verslaat hij (teamgenoot Sergio) Perez en dat maakt hem geweldig. Maar we weten niet hoe goed Perez echt is. We weten alleen dat hij niet zo goed is als Verstappen."

