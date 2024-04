Max Verstappen en zijn toekomst zijn een veelbesproken onderwerp in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur wordt recentelijk vaak in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, waar Toto Wolff de scepter zwaait. Volgens Christian Horner bestaat er geen twijfel over de bestemming van Verstappen, maar volgens De Telegraaf-reporter Erik van Haren is dat niet helemaal waar.

Sinds de onrust haar intrede heeft gedaan bij Red Bull, wordt Verstappen in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes. De regerend wereldkampioen is uiterst loyaal aan Dr. Helmut Marko en als hij moet vertrekken, dan pakt Verstappen ook zijn koffers. Daarnaast heeft Verstappen duidelijk uitgesproken dat hij in een rustige en vredige omgeving wil kunnen werken. Als Red Bull haar interne machtsstrijd dus niet weet op te lossen, zou dat ook een reden kunnen zijn om verder te kijken. Tot slot is er dan ook nog de motor voor 2026, waar zorgen over bestaan. Het Red Bull Powertrains-project zou achterlopen op schema en de eerste resultaten zijn nog niet erg indrukwekkend. Iets dat Verstappen ook aan het denken kan zetten. Volgens Horner is er echter niets aan de hand en blijft Verstappen gewoon bij Red Bull, maar deze woorden spreekt de drievoudig wereldkampioen zelf nog niet hardop uit.

Machtsstrijd Red Bull kan verkeerd aflopen

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf gaat Van Haren - samen met Christijan Albers - verder in op de toekomst van Verstappen. Volgens Albers is het nog steeds onrustig achter de schermen bij Red Bull en is de interne machtsstrijd nog steeds gaande. Hij denkt dan ook dat Wolff wacht tot de bom barst, zodat hij kan inspelen op het momentum dat dan ontstaat. "Misschien dat die Thai [de grootaandeelhouder van Red Bull, red.] dan toch Christian Horner gaat steunen en dat die machtsstrijd dan verkeerd afloopt, waardoor hij [Wolff, red.] die mogelijkheid heeft [om Verstappen te verleiden, red.]."

Verstappen zegt geen 'ja' op Red Bull

Als Marko als verliezer uit de bus komt bij die machtsstrijd, dan kan het maar zo zijn dat Verstappen ook snel vertrokken is. "Je kunt zeggen wat je wil, maar die Verstappens zijn wel gewoon loyaal altijd", zo doelt Albers op de steun van Verstappen aan Marko. Ook Van Haren denkt niet dat het al in beton gegoten is dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull blijft, ondanks dat Horner dit heeft gezegd. "Horner zei - een beetje lachend - van: 'hoe vaak moet Max nog zeggen dat hij bij het team blijft?', alleen toen zei ik ook van 'dat klopt niet helemaal, want Verstappen zegt inderdaad wel dat z'n intentie is om bij Red Bull te blijven, en dat is natuurlijk ook gewoon zo, alleen als je hem op de man af vraagt of hij volgend jaar zeker bij Red Bull rijdt, dan zegt hij geen 'ja'."

Verstappen weet wat er speelt bij Red Bull

Van Haren vervolgt: "Dan zegt ie, zoals afgelopen donderdag: 'Het enige wat ik wil is een vredige en rustige omgeving. En Verstappen weet natuurlijk ook wat er op de achtergrond speelt, dus natuurlijk is het zijn intentie om te blijven, alleen het zou raar en onlogisch zijn om te zeggen 'ik blijf zeker'. Stel over een maand gebeurt er weer wat en vertrekt ie alsnog. Toen zei Horner: 'ik weet zeker dat ie blijft', maar dat kwam bij mij niet heel sterk over."