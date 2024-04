Piquet spreekt Norris aan na Instagram-post met Verstappen en krijgt 83.000 vind-ik-leuks

Max Verstappen won afgelopen zondag de F1 Grand Prix van China en vloog daarna met zijn privéjet terug naar huis. Dit deed hij niet alleen, want de Red Bull-coureur werd vergezeld door Lando Norris. De Brit plaatste hiervan een foto op Instagram en die werd ook gezien door Kelly Piquet, die Norris even terechtwees.

Terwijl Verstappen en Norris naar het podium reden in Shanghai, zat Piquet nog met haar dochtertje Penelope in Japan. Ze vloog twee weken geleden met Verstappen mee naar Tokio, maar toen het raceweekend ten einde was ging ze niet naar huis. Piquet en Verstappen besloten hun verblijf in Japan te verlengen met het oog op de daaropvolgende race in China op hetzelfde continent. De terugweg vanuit Shanghai was er echter een plek vrij in de privéjet van Verstappen. Norris zag zijn kans schoon en stapte na afloop van de Chinese Grand Prix in bij de Limburger. De twee Formule 1-coureurs maakten en selfie en deelden deze op hun Instagram-account. Toen Piquet haar telefoon aanzette, kreeg ze het kiekje onder ogen en wees ze Norris even terecht.

Piquet wijst Norris terecht: "Is mijn stoel!"

Op de foto die Verstappen en Norris op hun Instagram-account deelden, is te zien hoe de twee tegenover elkaar zitten in de leren stoelen van de privéjet. Blijkbaar is de stoel waarop Norris plaats had genomen exclusief gereserveerd voor Piquet, want de Braziliaanse schone was er niet van gediend dat de McLaren-coureur op haar plek was gaan zitten. Ze pretendeerde dan ook 'boos' te zijn en reageerde op Instagram onder de foto. "Lando Norris, je zit in mijn stoel", zo schreef ze, voorzien van een wenkbrauw optrekkende emoji.

Uiteraard was dit als een grap bedoelt, maar de reactie van Piquet kon op bijzonder veel support rekenen. De brunette kreeg meer dan 83.000 likes op haar comment richting Norris. "Dit is de beste reactie ooit, Kelly", zo schreef iemand in een reactie op Piquet. Een ander schreef: "Kelly, wees alsjeblieft een beetje aardig voor Norris."

