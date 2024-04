Het raceweekend in Japan staat voor de deur en voor regerend kampioen Max Verstappen betekent dat er sportieve revanche kan worden genomen. Toch gebeurt dat allemaal niet zonder even wat tijd met de familie door te brengen in een Japans skioord.

Verstappen was afgelopen week al in Japan en kon op die manier al wennen aan het tijdsverschil met Europa. De Nederlander mag van Red Bull buiten zijn Formule 1-activiteiten niet al te gek doen, maar even skiën kon er nog wel vanaf. Samen met vriendin Kelly Piquet nam hij dan ook de nodige kiekjes.

Artikel gaat verder onder video

Skivakantie

Voor de Limburger gaat de focus alweer op het raceweekend, maar niet voordat hij even heeft genoten van zijn welverdiende pauze.

Gerelateerd