Max Verstappen beleefde tijdens de Grand Prix van Australië natuurlijk weinig plezier na zijn uitvalbeurt aan het begin van de race. Gelukkig voor Verstappen lijken vriendin Kelly Piquet en dochter Penelope het wél behoorlijk naar hun zin gehad te hebben Down Under.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Kelly en Penelope genieten

Het werd tijdens de Grand Prix van Australië niet het weekend waar Verstappen op gehoopt had. De Nederlander zag na het veroveren van de pole position op zaterdag hoe zijn race al na vier ronden ten einde kwam door problemen met de remmen. Een weekend om snel te vergeten voor de regerend wereldkampioen, dus. Aan de andere kant lijkt het andere deel van het gezin wél een prachtig weekend beleefd te hebben in Australië. Op een Instagram-post van Piquet valt te zien hoe zij samen met Penelope een geweldige tijd heeft gehad in Melbourne. Ook staat er nog een kiekje met Verstappen tussen de fotoreeks.

