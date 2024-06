Kelly Piquet, de 35-jarige Braziliaanse vlam van Max Verstappen, heeft op Instagram met een reeks bikinifoto's aandacht gevraagd voor World Ocean Day. Deze dag is in 2009 in het leven geroepen om meer bewustwording te creëren over de impact van de mens op de staat van de oceaan. Piquet zette een reeks van negen foto's in om de aandacht van haar volgers te krijgen.

Piquet heeft met haar Instagram-post zeker de nodige aandacht weten te trekken, ,maar een deel van deze mensen is niet zozeer geïnteresseerd in het thema, maar meer in de bijgevoegde beelden. Op de foto's schittert het fotomodel namelijk in bikini's en badpakken, iets dat - met name de mannelijke - volgers wel kunnen waarderen. Het regent dan ook reacties; van verliefd ogende emoji's tot hartjes en teksten als: "Max is lucky as hell!" Het is echter niet zomaar dat Piquet gekozen heeft voor een reeks aan bikinifoto's.

Kelly Piquet hoopt met kortingsactie oceanen schoner te krijgen

De Braziliaanse brunette werkt al enige tijd samen met OPP Swimwear, een merk dat van gerecycled plastic allerlei soorten badmode maakt, en hoopt dat ze haar volgers kan verleiden om iets van het bikinimerk te kopen. Wanneer haar volgers dit doen met de code OCEANLOVE, krijgen ze 20% korting en helpen ze tegelijkertijd 100 plastic flessen uit de oceaan te verwijderen. "Samen kunnen we streven naar schonere oceanen en een betere toekomst. Bedankt voor jullie onwrikbare steun", zo schrijft Piquet bij haar Instagram-post.

