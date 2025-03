'Kelly Piquet stelt Verstappen voor loodzware keuze nu geboorte bekend is'

Max Verstappen (27) en Kelly Piquet (36) kondigden enige tijd geleden het heugelijke nieuws aan dat er een baby op komst is. Lange tijd was het onduidelijk wanneer de kleine geboren zou worden, maar inmiddels is bekend dat de bevalling nabij is. Dit stelt Verstappen echter voor een loodzware keuze: de geboorte bijwonen of 'gewoon' het Formule 1-weekend afwerken.

Verstappen zal mogelijk een zware beslissing moeten nemen met het oog op de geboorte van zijn eerste kind. De Red Bull-coureur bevestigde enige tijd geleden al dat de kleine niet vóór, maar tijdens het F1-seizoen geboren zou worden, al was toen nog onduidelijk aan welke periode we precies moesten denken. Alles wijst er nu echter op dat de baby geboren gaat worden in april. “Die kleine komt als het goed is ergens in april", zo zei Giedo van der Garde tijdens een persevenement van Viaplay. Ook Piquet liet op haar Instagram doorschemeren dat de geboorte niet lang meer op zich zou gaan laten wachten.

Piquet gaat 'aftellen' naar bevalling, wat doet Verstappen?

De Braziliaanse schone deelde op haar Stories een foto van een tas op de achterbank van de auto, met daarbij de tekst: 'Tijd om naar huis te gaan en dan kan het aftellen beginnen'. De tekst werd afgesloten met een emoji van een kuikentje dat uit een ei kruipt. Hiermee lijkt Piquet te hintten op een bevalling in de komende weken. Dit komt overeen met de woorden van Van der Garde, die als goede kennis van Verstappen beweerde dat de baby in april geboren gaat worden. Als Piquet inderdaad komende maand bevalt, dan is de kans groot dat Verstappen een loodzware beslissing moet nemen. In april staan er immers maar liefst drie opeenvolgende races op het programma: Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië.

Laat Verstappen Grand Prix schieten om geboorte bij te wonen?

Het probleem van deze triple header is dat de coureurs nauwelijks tijd hebben om even naar huis te gaan. De raceweekenden volgen elkaar in een rap tempo op en daarnaast zijn ze ook nog eens buiten Europa, waardoor een retourtje Monaco, waar Piquet ogenschijnlijk gaat bevallen, niet zomaar even gemaakt is. En mocht de baby in het weekend ter wereld komen, legt Verstappen zijn Formule 1-taken dan tijdelijk neer en laat hij de Grand Prix schieten, in de wetenschap dat ieder punt enorm belangrijk lijkt te gaan worden dit jaar?

Iedere vader zal erkennen dat de geboorte van je kind bijwonen één van de mooiste momenten uit het leven is, maar geldt dit ook als je hiermee wellicht een potentieel kampioenschap in de Formule 1 weggooit? Verstappen zal weten dat hij ieder punt enorm hard nodig gaat hebben dit jaar.

Verstappen en Piquet lijken meisje te mogen verwelkomen

Of Verstappen en Piquet een jongetje of een meisje gaan krijgen, is officieel nog niet bekendgemaakt. Alles wijst er echter op dat de twee tortelduifjes binnenkort een meisje mogen verwelkomen op deze wereld. Recentelijk deelde Piquet namelijk een foto op haar Instagram-account, waarop ze te zien is in een babywinkel, snuffelend tussen de kleertjes op de meisjesafdeling.

