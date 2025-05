De Grand Prix van Monaco is eigenlijk een soort 'thuisrace' voor Max Verstappen, want de Nederlander woont in principe bij het circuit om de hoek. Het leek de ideale gelegenheid voor vriendin Kelly Piquet en dochter Lily om even bij de race van papa Verstappen te gaan kijken. Beiden schitterden echter in afwezigheid en Verstappen legt nu uit waarom.

De Verstappen-familie woont praktisch op steenworpafstand van het circuit in Monaco, dat gedurende de rest van het jaar een openbare weg is. Verstappen en zijn gezin wonen daar in een heerlijk luxe appartement met een gigantische jacht voor de deur. De ideale mogelijkheid - zou je zeggen - voor Kelly en Lily om even bij papa te gaan kijken. De Braziliaanse schone deed het in het verleden al vaker met dochter Penelope (5), die ze kreeg in een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. Maar ook al vond de race pal voor de eigen voordeur plaats, Kelly en Lily waren in geen velden of wegen te bekennen. Waarom is dat?

Artikel gaat verder onder video

Verstappen verklaart ontbreken Kelly en Lily bij Monaco GP

Verstappen verklaarde in Monaco dat het een bewuste keuze is geweest om dochter Lily (nog) niet naar het circuit te brengen. De kleine baby is natuurlijk pas enkele weken oud en het alle prikkels, inclusief het indringende geluid van de motoren, kunnen haar misschien nog wat te veel zijn. Vlak voor aanvang van de race op het stratencircuit in het prinsdom liet Verstappen weten dat men niet hoeft te verwachten dat ze Lily voor het eerst in levende lijve kunnen gaan zien. "Nee, het is beter als ze thuis blijft", zo zei de Red Bull-coureur. Alle chaos van de paddock is nog even niet aan Lily besteed. "Dat [thuis blijven, red.] is meer ontspannen voor haar", aldus Verstappen.

Gerelateerd