De FIA, het overkoepelend orgaan van de wereldwijde autosport, heeft met een officieel statement gereageerd op een dodelijk ongeval tijdens een rally in Zuid-Amerika. Bij de Rally Sudamericano Mina Clavero in Argentinië is afgelopen zondag een toeschouwer om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt. De internationale autosportbond laat weten diep bedroefd te zijn door de tragische gebeurtenissen die de rallywereld hebben opgeschrikt.

Het incident vond plaats tijdens de tweede ronde van het FIA CODASUR Rally Championship, de hoogste klasse van de rallysport op het Zuid-Amerikaanse continent. In een officiële verklaring richt de internationale autosportbond zich direct tot de slachtoffers en de nabestaanden van het drama. "De FIA is diep bedroefd door het tragische incident dat is gebeurd", zo luidde het begin van het statement.

FIA bedankt hulpdiensten en betuigt medeleven

De organisatie benadrukt dat de gedachten van de gehele autosportgemeenschap uitgaan naar alle betrokkenen. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij het kordate handelen van de hulpdiensten die direct ter plaatse waren om assistentie te verlenen. "Wij betuigen ons diepste medeleven en oprechte deelneming aan de familie en dierbaren van de overledene, en onze gedachten zijn bij alle gewonden en getroffenen." Ze voegden eraan toe: "Wij danken de hulpdiensten en medische teams voor hun snelle reactie."

Er is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart door de lokale autoriteiten in Argentinië om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. De FIA heeft aangegeven hierbij volledige medewerking te verlenen en nauw samen te werken met de lokale organisatoren en de Automóvil Club Argentino.

Het was het tweede dodelijke ongeluk in de autosport van het afgelopen weekend, nadat op zaterdag een coureur om het leven was gekomen bij de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Juha Miettinen was betrokken bij een crash met meerdere auto's en overleed aan zijn verwondingen. De wedstrijd werd niet meer hervat. Er werd wel op de zondag geracet, zoals gepland, na een minuut stilte op de grid.

