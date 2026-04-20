FIA brengt statement uit nadat toeschouwer om het leven komt bij belangrijke rally

FIA-logo — Foto: © IMAGO

FIA brengt statement uit nadat toeschouwer om het leven komt bij belangrijke rally

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De FIA, het overkoepelend orgaan van de wereldwijde autosport, heeft met een officieel statement gereageerd op een dodelijk ongeval tijdens een rally in Zuid-Amerika. Bij de Rally Sudamericano Mina Clavero in Argentinië is afgelopen zondag een toeschouwer om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt. De internationale autosportbond laat weten diep bedroefd te zijn door de tragische gebeurtenissen die de rallywereld hebben opgeschrikt.

Het incident vond plaats tijdens de tweede ronde van het FIA CODASUR Rally Championship, de hoogste klasse van de rallysport op het Zuid-Amerikaanse continent. In een officiële verklaring richt de internationale autosportbond zich direct tot de slachtoffers en de nabestaanden van het drama. "De FIA is diep bedroefd door het tragische incident dat is gebeurd", zo luidde het begin van het statement.

FIA bedankt hulpdiensten en betuigt medeleven

De organisatie benadrukt dat de gedachten van de gehele autosportgemeenschap uitgaan naar alle betrokkenen. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij het kordate handelen van de hulpdiensten die direct ter plaatse waren om assistentie te verlenen. "Wij betuigen ons diepste medeleven en oprechte deelneming aan de familie en dierbaren van de overledene, en onze gedachten zijn bij alle gewonden en getroffenen." Ze voegden eraan toe: "Wij danken de hulpdiensten en medische teams voor hun snelle reactie."

Er is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart door de lokale autoriteiten in Argentinië om de exacte toedracht van het ongeval te achterhalen. De FIA heeft aangegeven hierbij volledige medewerking te verlenen en nauw samen te werken met de lokale organisatoren en de Automóvil Club Argentino.

Het was het tweede dodelijke ongeluk in de autosport van het afgelopen weekend, nadat op zaterdag een coureur om het leven was gekomen bij de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Juha Miettinen was betrokken bij een crash met meerdere auto's en overleed aan zijn verwondingen. De wedstrijd werd niet meer hervat. Er werd wel op de zondag geracet, zoals gepland, na een minuut stilte op de grid.

Gerelateerd

FIA rally

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA stemt vandaag over F1-aanpassingen: "Coureurs hebben waardevolle feedback gegeven"

FIA stemt vandaag over F1-aanpassingen: "Coureurs hebben waardevolle feedback gegeven"

Keert de V8 terug in de Formule 1? 'Willen dit jaar nog FIA-regels voor 2030 beslissen'

Keert de V8 terug in de Formule 1? 'Willen dit jaar nog FIA-regels voor 2030 beslissen'

Oud-wedstrijdleider Wittich: 'Michael Masi zondebok gemaakt na Abu Dhabi 2021'

Oud-wedstrijdleider Wittich: 'Michael Masi zondebok gemaakt na Abu Dhabi 2021'

'FIA en Liberty Media verdeeld over aanpassing regels van nieuwe F1-motoren'

'FIA en Liberty Media verdeeld over aanpassing regels van nieuwe F1-motoren'

Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden Column

Column: Brundle en F1 zijn toondoof na kritiek Verstappen, ze moeten zelf hun mond houden

Nürburgring komt met statement na dodelijk ongeluk, 'FIA en F1-coureurs dicht bij akkoord' | GPFans Recap Recap

Nürburgring komt met statement na dodelijk ongeluk, 'FIA en F1-coureurs dicht bij akkoord' | GPFans Recap

09:38
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'
08:51
FIA stemt vandaag over F1-aanpassingen: "Coureurs hebben waardevolle feedback gegeven"
07:59
Pato O'Ward zet streep door Formule 1-droom vanwege nieuwe reglementen
07:04
'F1-teams bereiden zich voor op stemming over regelwijziging'
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden' 24h Nürburgring Qualifiers

Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..." Christopher Haase reageert

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."

Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor" Max reageert na P39

Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"

Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade Samenvatting race 2

Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade

