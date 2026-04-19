Red Bull-teambaas Laurent Mekies moet toegeven dat hij niet blij is met de huidige situatie bij Red Bull Racing. Zo is de competitiviteit momenteel ver te zoeken met de RB22 en kunnen Max Verstappen en Isack Hadjar voorlopig niet vertrouwen op de wagen, omdat de balans ook meermaals niet wordt gevonden.

Aan het begin van het jaar werden er vooral twijfels geuit over de power unit van het Oostenrijkse team, waarmee Red Bull Racing als motorleverancier is gedebuteerd in de Formule 1. Toch lijken de problemen vooral aan de kant van het chassis te zitten, in plaats van bij de krachtbron.

Red Bull wil situatie snel keren

In de Beyond The Grid-podcast legt Mekies uit dat hij de huidige positie niet prettig vindt, maar wel genoeg motivatie binnen het team ziet om de situatie te keren: “Zoals we al zeiden, we zijn niet blij met het startpunt (...) Als je nu in Milton Keynes rondloopt, is er vuur op elke afdeling. Er is een drang om zo snel mogelijk terug te keren naar een competitievere auto en betere posities.” Om zijn punt kracht bij te zetten, voegt hij toe: “Het doet pijn. We willen niet op die positie blijven. En dat is wat je in Milton Keynes voelt.”

Om terug te keren naar de top moet Red Bull vooral de problemen beter gaan begrijpen. “Het is die brandende drang om voldoende inzicht en ontwikkeling in de auto te krijgen, zodat we de concurrentie weer kunnen overtreffen en terug kunnen komen”, aldus Mekies.

