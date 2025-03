Horner stomverbaasd na zien truc McLaren: 'Grootste voordeel dat ik ooit heb gezien'

Het Formule 1-seizoen van 2025 kende afgelopen weekend haar aftrap tijdens de Grand Prix van Australië en daar kwam McLaren duidelijk als sterkste uit de bus. Hoewel de ware pace vanwege de wisselende weersomstandigheden in Melbourne lastig in te schatten zijn, ziet Red Bull-teambaas Christian Horner iets waar hij behoorlijk van geschrokken is.

Red Bull Racing wil dit seizoen graag weer meedoen om beide kampioenschappen, maar al vanaf de testweek in Bahrein werd duidelijk dat er meer kapers op de kust zijn. McLaren leek de beste papieren te hebben en dat beeld werd bevestigd in Australië, waar Lando Norris de Grand Prix wist te winnen. Horner was na afloop van de race in Melbourne met stomheid geslagen. De Britse teamchef is geschrokken van de truc die McLaren heeft weten te vinden om het maximale uit de banden te halen met de MCL39. Ze krijgen de banden razendsnel op temperatuur, zonder dat dit later impact heeft op de levensduur van het rubber. Hiermee hebben ze een balans gevonden die voor de rest van de paddock nog onmogelijk lijkt.

Artikel gaat verder onder video

F1 Grand Prix China: starttijden, waar op tv en alles wat je verder moet wetenLees meer

Horner geschokt en spreekt van 'grootste voordeel ooit gezien'

Volgens Horner is het zorgwekkend voor Red Bull - en ook Max Verstappen - wat McLaren met haar banden weet te doen. "Het is het grootste voordeel dat ik bij een raceauto op dit specifieke gebied heb gezien", zo liet hij na afloop van de race op Albert Park weten aan de media, waaronder Soymotor. "Normaliter betaal je uiteindelijk de prijs in de degradatie als je de banden te vroeg opwarmt, maar bij McLaren is dat niet het geval." Het geeft de oranje gekleurde bolides een enorm voordeel en dit is voor Red Bull vooralsnog niet te counteren.

OOK INTERESSANT: 'Kelly Piquet stelt Verstappen voor loodzware keuze nu geboorte bekend is'

RB21 van Red Bull wel degelijk beter dan auto van 2024

McLaren lijkt met de MCL39 dan ook de snelste bolide van het veld te hebben, maar dat betekent niet dat Red Bull geen stappen heeft kunnen maken. Volgens Horner is ook de RB21 wel degelijk beter dan zijn voorganger. "Ik denk dat de eigenschappen van deze auto rustiger zijn dan die van de RB20 en dat geeft een basis voor de ontwikkeling van de auto tijdens het seizoen. Hij heeft niet de problemen die de RB20 had", aldus Horner.

Gerelateerd