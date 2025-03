Oscar Piastri was op weg naar een podiumplek in zijn thuisrace tijdens de F1 Grand Prix van Australië, maar een late regenbui gooide roet in het eten. De McLaren-coureur kwam vast te staan in het gras en het kostte hem bijna twee minuten om los te raken. Dat het hem uiteindelijk lukte, heeft hij met een knipoog te danken aan niemand minder dan voormalig Top Gear- en The Grand Tour-presentator Jeremy Clarkson.

Piastri ving de wedstrijd op het Albert Park Circuit aan vanaf de tweede plek, maar verloor deze bij de start aan Max Verstappen. De regerend wereldkampioen maakte echter een zeldzaam foutje, toen zijn intermediates op waren. Piastri reed vervolgens richting ploegmaatje Lando Norris en bleef zelfverzekerd op de tweede plaats. Toen het veld eenmaal gewisseld was naar de slicks, ontstond er plotseling weer een buitje. Deze kwam over Melbourne in de slotfase van de race, en Norris en Piastri schoven allebei door de grindbak in de laatste sector. Norris bereikte nog veilig de pits, maar Piastri spinde en stond vast in de gras. Na geduldig heel langzaam achteruit te hebben gereden, kwam hij eindelijk los. De Australiër herstelde zich en kwam, al dan niet teleurstellend, als negende aan de finish.

Toch geen uitvalbeurt dankzij Clarkson

"Wanneer je eenmaal op het grind en op het gras komt, dan probeer je uiteraard de auto zo recht mogelijk te houden en het was ongelooflijk om in de auto te zitten, toen ik vast kwam te staan. Maar ik kan alleen maar mezelf de schuld geven, dus dat is zonde", begon Piastri tegenover de aanwezige media.

Hij wees naar de boerderij Diddly Squat van Clarkson, waar de docuserie Clarkson's Farm wordt opgenomen, toen hij beschreef hoe hij weer uit het gras kwam: "Ik probeerde gewoon in de race te blijven. Ik probeerde vooruit te gaan, maar dat lukte niet. Gelukkig heb ik tijdens de winterstop wat tijd doorgebracht om te leren hoe ik achteruit moet rijden op een tractor op de boerderij van Jeremy Clarkson. Dat was wel handig."

Clarkson reageerde vlak na de spin zelf ook op Instagram. "Wie had gedacht dat het ooit handig zou zijn?

