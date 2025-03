McLaren hoopte tijdens de F1 Grand Prix van Australië een één-twee binnen te slepen met Lando Norris en Oscar Piastri. De eerstgenoemde pakte de zege wel, maar de thuisheld werd teleurstellend negende. Halverwege de seizoensopener kreeg het duo in papaja teamorders. Andrea Stella legt de controversiële actie uit.

Norris en Piastri reden een groot deel van de race op het Albert Park Circuit eerste en tweede, respectievelijk. Op een gegeven moment kwam het bericht op de boardradio van Piastri door dat hij Norris niet mocht aanvallen. Teamorders worden sowieso niet gewaardeerd door de fans en al helemaal niet in de allereerste wedstrijd van het Formule 1-seizoen. Piastri was eveneens niet onder de indruk van het besluit van McLaren en zei boos: 'Ik ben sneller, maar goed...' Norris overleefde uiteindelijk een late regenbui en een aanval van Max Verstappen om de Grand Prix in Melbourne op zijn naam te schrijven. Piastri spinde met de slicks op het natte, kwam vast te staan in gras en zakte helemaal terug. Hij herstelde zich wel goed en pakte met P9 nog twee puntjes.

Achterblijvers en weersverwachting

"Op een gegeven moment tijdens de race moesten we relatief vroeg langs achterblijvers zien te komen, terwijl [onze coureurs] dichtbij elkaar zaten en de omstandigheden op de baan nog uitdagend waren", begon teambaas Stella tegenover de aanwezige media in Melbourne. "De intermediates waren een beetje aan hun eind qua rubber en tegelijkertijd kregen we ook updates over de weersverwachting. Dus vanwege de achterblijvers en de weersverwachting besloten we voor een korte periode om onze coureurs niet te laten racen, totdat we duidelijkheid hadden over wat het weer ging doen. Toen we eenmaal langs de achterblijvers waren gegaan en het weer ons meer zekerheid had gegeven, dan zouden we ze weer laten racen."

Eerlijke kans voor Piastri

Stella benadrukte dat de teamorders niet voor de hele race waren om Piastri een eerlijke kans te geven op een overwinning voor zijn thuispubliek. "De coureurs waren zich ervan bewust dat ze op hun positie moesten blijven, toen we de teamorder gaven, en ze wisten wanneer ze weer vrij mochten racen. We wisten [van tevoren] niet hoelang de teamorder zou duren, maar in ieder geval totdat de weersverwachting wat duidelijker was geworden. We probeerden gewoon om die periode zo kort mogelijk te houden en de coureurs weten ook dat het zo hoort te gaan. We wilden de teamorder niet onnodig lang laten duren." Uiteindelijk had de teamorder weinig impact op de strijd tussen de McLarens, want niet lang nadat Piastri toestemming had gekregen om Norris aan te vallen, crashte Fernando Alonso en moest de safety car op de baan komen.

