Volgens voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle heeft Lando Norris in Australië de race van zijn leven gereden. De McLaren-coureur startte vanaf P1 en kwam ook als eerste over de streep.

Toch was het zeker geen gemakkelijke race voor de 25-jarige Norris. In de beginfase kreeg hij te maken met Max Verstappen, die Oscar Piastri had ingehaald voor de tweede plek. De Nederlander kon heel even druk zetten op de McLaren-coureur, totdat de baan droger werd en de MCL39 zijn snelheid kon laten zien. Ook Piastri kwam er uiteindelijk weer voorbij en zat op de staart van zijn teamgenoot, maar mocht hem van McLaren niet aanvallen. Pas toen de onderlinge afstand ongeveer 3,5 seconden was, kreeg Piastri het groene licht. Niet veel later schoven beide mannen van de baan en stapten ze direct over naar de intermediates; Verstappen volgde een ronde later.

Norris bezweek niet onder de druk

Norris bleef daardoor aan de leiding en hoewel Verstappen in de slotfase nog druk zette, bezweek Norris niet en pakte hij zijn eerste zege van het seizoen. Bij Sky Sports F1 blikt Brundle terug op de vijfde overwinning uit de carrière van Norris en beschouwt hij het als ‘een van de beste Formule 1-races aller tijden’: “Dit was een van de beste Formule 1-races aller tijden van Lando Norris, onder de meest uitdagende omstandigheden: de herstarts en zoveel druk.”

De McLaren-coureur leidt na de eerste ronde van het WK dan ook het klassement en krijgt volgend weekend in China de kans om die voorsprong uit te breiden.