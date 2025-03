Terwijl Max Verstappen zich voorbereidt op de opening van het Formule 1-seizoen in Australië, blijft de hoogzwangere Kelly Piquet ook nog altijd aan het werk. Van de Braziliaanse wordt verwacht dat ze binnenkort gaat bevallen, maar Piquet kan, naar eigen zeggen, haar werk nog niet stilleggen.

In aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi maakte het stel bekend dat Verstappen voor het eerst vader zal worden. Stiefdochter Penelope maakt al deel uit van het gezin, en Verstappen gaf aan al veel ervaring te hebben. De Nederlander heeft daarnaast te kennen gegeven niet aanwezig te zijn bij de bevalling als deze tijdens een raceweekend valt. De verwachting is dat de bevalling niet lang meer op zich zal laten wachten.

Piquet nog lekker aan het werk

Of het duo een jongetje of een meisje kan verwachten, daar is nog niets over bekend. Wel liet Piquet zich eerder fotograferen in roze outfit, wat mogelijk kan verwijzen naar een meisje. Voorlopig zullen we het moeten afwachten en Piquet, die nog altijd als model aan het werk is, legt haar werk voorlopig ook nog niet neer. "Ik kan niet stilzitten", zo verklaart zo op haar Instagram.

