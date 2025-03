Kelly Piquet verwacht samen met Max Verstappen een kindje. De partner van de viervoudig F1-kampioen werd op social media gevraagd naar hoe het met haar ging en daar onthulde ze eerdere gezondheidsproblemen. Ze legt uit hoe ziek ze was en hoe het haar is gelukt om erbovenop te komen.

Verstappen en Piquet zijn al bijna vijf jaar lang een koppel. De Nederlander is de bonuspapa van Penelope, het dochtertje dat Piquet samen met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat kreeg uit een vorige relatie. De drie vormen nu een hecht gezinnetje, maar binnenkort zijn ze met zijn vieren, aangezien de coureur van Red Bull Racing en Piquet in verwachting zijn. Voor zover we weten gaat alles volgens plan, maar de Braziliaanse had in 2022 en 2023 wel last van haar gezondheid. Het lukte niet om te herstellen met zelfs haarverlies tot gevolg. Gelukkig heeft ze de juiste medische hulp kunnen vinden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over baby met Kelly Piquet: 'Dan gaat de geboorte nog niet plaatsvinden'

Steeds maar ziek

"Aan het begin van 2022 kreeg ik corona", begon Piquet openhartig op haar Instagramstory. "Vervolgens is mijn gezondheid gedurende dat jaar compleet gekelderd. Ik was elke zes weken weer ziek en ik kon steeds maar niet volledig herstellen. Daarnaast werd mijn bloedarmoede, waar ik al sinds ik tiener ben last van heb, steeds erger, wat een drastisch effect had op mijn haarverlies. Rond september dat jaar besloot ik samen te werken met [voedingsdeskundige] Jenn Cino en zij heeft me compleet getransformeerd en ontzettend veel geleerd over gezondheid en welzijn. Pas een paar maanden in 2023 begon ik me weer als mezelf te voelen. Genezing kost tijd en toewijding en er zijn geen afsnijwegen."

Gerelateerd