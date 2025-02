Kelly Piquet en Max Verstappen maakten eind 2024 bekend dat hun eerste kindje onderweg is en uit comments van Kelly Piquet op Instagram was op te maken dat ze al in de slotfase zat van haar zwangerschap. Maar gaat het kind nou voor of tijdens het seizoen geboren worden? Hier kan Verstappen uitsluitsel over geven.

Tijdens de show in de O2 Arena sprak Verstappen met de media, waaronder GPFans, over de aanstaande baby. De Nederlander stelde eerder al dat hij niet weet hoeveel impact de baby op zijn leven in F1 gaat hebben. De Nederlander stelt ook dat hij er vrij rustig onder is, omdat hij al wat ervaring heeft met het kind van Kelly Piquet uit haar vorige relatie: Penelope. “Vrij relaxed. Het is natuurlijk wel een voordeel dat je al wat hebt meegekregen. Alleen, het is en blijft natuurlijk spannend.”

Moment van geboorte baby Verstappen en Kelly Piquet

Dan de belangrijke vraag die al vaak gesteld is: wanneer mogen we de baby verwachten? Volgens Verstappen niet binnen nu en 16 maart, maar tijdens het seizoen. “Niet voor de start van het seizoen. Tijdens het seizoen. Ik ben er wel relaxed in, het komt wel goed.” Na het weekend in Australië moet Verstappen in maart nog naar China en in april naar Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië, allemaal behoorlijk ver weg van Kelly Piquet dus mocht de baby rondom of zelfs tijdens het raceweekend geboren worden. De Nederlander heeft echter al duidelijk gemaakt dat als het kind geboren wordt tijdens het raceweekend, hij gewoon het raceweekend afmaakt.

