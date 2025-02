Max Verstappen is ingegaan op wat hij verwacht voor impact als zijn eerste kindje met Kelly Piquet eenmaal begin dit jaar is geboren. De twijfels over of Verstappen doorgaat met F1 en dat het wel eens te druk kan zijn om nog in F1 te rijden, zijn volgens de viervoudig wereldkampioen niet terecht.

Eind 2024 maakte Kelly Piquet en Verstappen bekend dat hun eerste kindje eraan zat te komen. Het is nog de vraag wanneer de baby geboren wordt, maar de verwachting is dus tussen eind februari en eind april. Dat kan dus nog voor de start van het seizoen zijn, maar ook tijdens de openingsfase van het seizoen. In maart staan er races in Australië en China op het programma, terwijl in april de Formule 1 naar Japan, Bahrein en Saoedi-Arabië gaat. Ver weg dus van zijn huis in Monaco en waarschijnlijk ook van Kelly Piquet.

Verstappen over aanstaande baby met Kelly Piquet

In een interview met Verstappen.com voorafgaand aan het begin van het seizoen gaat de Nederlander in op de komst van zijn eerste baby met Kelly Piquet. Verstappen is enthousiast, maar weet ook dat het een stuk drukker gaat worden voor zowel hem als Kelly Piquet om in het dagelijks leven ook nog een baby te moeten verzorgen naast Penelope. Verstappen denkt echter dat hij zijn werk nog gewoon normaal kan blijven doen, iets waar veel mensen nog wel aan twijfelen. “Eerlijk gezegd hoop ik dat er niet veel zal veranderen. Qua rijden zou dat niet moeten zijn. Het is zeker heel spannend. Het is heel moeilijk om dat in woorden uit te drukken totdat de baby geboren is. Maar ik kijk er zeker heel erg naar uit en kijk uit naar die hele ervaring gedurende het hele jaar.”

