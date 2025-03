Max Verstappen en Kelly Piquet zijn in verwachting van een kindje en het stel komt steeds dichterbij de uitrekendatum. De Braziliaanse dame heeft op haar story's op Instagram een filmpje gedeeld waarin ze haar groeiende buik laat zien.

De viervoudig wereldkampioen is sinds oktober 2020 een koppel met Kelly Piquet, die een dochtertje heeft uit een vorige relatie met Daniil Kvyat. Ze vormen al meer dan vier jaar een hecht gezin. Verstappen is de bonuspapa van Penelope en de twee kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden, zoals we wel eens op livestreams zien van Team Redline, het simraceteam waar Verstappen onderdeel van uitmaakt. Maar nu krijgt de coureur van Red Bull Racing een eigen kind met Piquet.

Artikel gaat verder onder video

Komt de baby in april al?

In een interview met Verstappen.com ging de Limburger in op de komst van de baby: "Eerlijk gezegd hoop ik dat er niet veel zal veranderen. Qua rijden zou dat niet moeten zijn. Het is zeker heel spannend. Het is heel moeilijk om dat in woorden uit te drukken totdat de baby geboren is. Maar ik kijk er zeker heel erg naar uit en kijk uit naar die hele ervaring gedurende het hele jaar."

Naar verluidt is de uitrekendatum ergens in april of mei. Ondertussen laat Piquet de vooruitgang zien in de zwangerschap door een filmpje op social media te delen. Bekijk deze hier.

© u/kellypiquet

