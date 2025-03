Het Formule 1-seizoen van 2025 is slechts twee raceweekenden oud of er wordt al gesproken over hoe ontevreden Max Verstappen is met de gang van zaken bij Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen moet omgaan met een lastig te besturen RB21 en een teamgenoot die geen punten scoort. Helmut Marko geeft eerlijk toe dat Verstappen een clausule heeft en dat deze al gauw besproken zal worden.

Verstappen heeft vier wereldkampioenschappen op rij op zijn naam kunnen schrijven, maar dit jaar staat hij voor de uitdaging om een vijfde titel te verdienen in een Red Bull die níet door Adrian Newey is ontworpen. De Limburger heeft er een hele kluif aan, want in Australië en China moest hij toekijken hoe McLaren won met Lando Norris en Oscar Piastri. Ook in de Sprint op het circuit van Shanghai kon Verstappen niet naar de hoogste trede op het podium door het oppermachtige optrede van Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Naar verluidt mag Verstappen, die een contract tot eind 2028 heeft, weg bij Red Bull, als het team lager dan derde wordt in het constructeurskampioenschap. Vanwege de tegenvallende prestaties zal deze clausule tijdens de zomerstop al veel worden besproken, volgens Marko. En als Verstappen weggaat bij Red Bull, dan ziet Marko dat als een goede reden om zelf ook te vertrekken. Mercedes-teambaas Toto Wolff zou een adviseursrol willen creëren voor Marko, indirect als opvolger van de overleden legende Niki Lauda, zeker als de Zilverpijlen ook de handtekening van Verstappen weten te scoren.

Exitclausule van Verstappen

"We hebben upgrades nodig, zodat Max zijn vijfde wereldtitel kan pakken", begon Marko in een interview met Formel1.de. "Dat is ons grote doel en het hele team is er hard mee aan de slag. En natuurlijk heeft iedere topcoureur een exitclausule, als de prestaties niet goed zijn. Echter, ze zijn allemaal een beetje anders. Daarbij is het momenteel niet een onderwerp [waarover gesproken wordt]."

Op de vraag of het contract van Verstappen wel veel besproken zal worden tijdens de zomerstop, antwoordde de 81-jarige uit Graz eerlijk: "Ja, dat is het tijdvenster. Maar, kom op, we liggen tweede in het rijderskampioenschap op slechts 8 punten achterstand, en de zomerstop is nog heel ver weg." Marko werd tevens gevraagd naar zijn toekomst bij Red Bull, als Verstappen besluit te vertrekken. Verlaat hij de Oostenrijkse formatie dan ook? "Dat zou wel een goede reden zijn, ja."

