Kelly Piquet en Max Verstappen hebben zich, nadat Esteban Ocon dit na de F1 Grand Prix van Monaco ook al deed, uitgesproken tegen online haat en misbruik, negatieve reacties en het verspreiden van leugens via social media. Wat precies de aanleiding is voor het statement, is niet duidelijk.

Op haar Instagram heeft Kelly Piquet gereageerd op 'fake news' en valse beschuldigingen aan haar adres door een lange post te plaatsen. "Een berichtje van mij en een vriendelijke herinnering aan iedereen. De online wereld kan om verschillende redenen een vervelende plek zijn, maar een hele enge als er met verkeerde informatie en leugens wordt gesmeten. Ik ben niet zeker van de juiste aanpak om haat die voortkomt uit onwaarheden aan te pakken. Ik heb overwogen om een reactie te schrijven en die te laten staan. Al meer dan drie jaar heb ik een zeer vreemde en verontrustende golf van beschuldigingen, geruchten, verzonnen situaties, valse getuigenissen, gefotoshopte screenshots, noem maar op, meegemaakt. Al die tijd heb ik mijn mond gehouden en ben ik niet ingegaan op deze belachelijke beweringen. Vooral de beschuldigingen van de afgelopen maanden hebben een ander niveau van laster aangenomen. Degenen die mij kennen, weten dat ik mezelf nooit in zo'n positie zou brengen, bepaalde dingen zou zeggen of op zo'n manier zou handelen. Ik ben verre van perfect, maar ik ben wel trots op mijn waarden, moraal en manier van doen. Laat dat duidelijk zijn. Als mens raken de opmerkingen en de haat mij en de mensen om mij heen diep. Ik hoop dat dit mensen eraan herinnert om de inhoud van online berichten te verifiëren voordat ze bedreigingen uiten."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brown ziet 'giftige omgeving' bij Red Bull: "Zit nog meer aan te komen"

Kelly Piquet hoopt op verbetering

Duidelijk is dus dat het iets is wat al drie jaar lang, ongeveer sinds ze de vriendin van Verstappen is, speelt en het de laatste tijd alleen maar erger is geworden. Kelly Piquet vervolgt haar statement op Instagram door te stellen dat ze hoopt dat de mensen die erbij betrokken zijn, leren van hun fouten. "Ik hoop dat degenen die hieraan hebben bijgedragen een moment nemen om na te denken over de werkelijke gevolgen van het verspreiden van leugens en het aanzetten tot haat. Onthoud, zoals James Clear zegt: ‘Elke actie die we ondernemen is een stem voor wie we willen zijn’. Laten we kiezen voor de betere mens voor onszelf en anderen."

OOK INTERESSANT: Plooij over Wolff: "Hij lekte bewust overstap Hamilton naar Ferrari"

Verstappen reageert op bericht Kelly Piquet

Onder het bericht van Kelly Piquet reageert haar vriend, drievoudig wereldkampioen Verstappen, door zijn steun te betuigen en op te roepen tot actie. "Dit moet stoppen. Deze valse beschuldigingen door bepaalde individuen op Instagram en TikTok zijn krankzinnig en belachelijk tegelijk. Haat heeft geen plaats in deze wereld. We weten wat waar is binnen onze familie en we zijn heel gelukkig samen. Ik hou van je."

Gerelateerd