Kelly Piquet (36) en Max Verstappen (27) werden onlangs de trotste ouders van dochtertje Lily, maar dit vraagt veel van het aanpassingsvermogen van Kelly, zo laat ze weten op Instagram. Sinds de bevalling moet alles precies getimed worden en is het - zeker bij de afwezigheid van Verstappen - veel van links naar rechts vliegen. "Hier heb ik me niet voor aangemeld", schrijft Piquet.

Piquet heeft al een 5-jarige dochter met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat, maar onlangs kwam daar een tweede kindje bij die ze kreeg samen met Verstappen. Ze zit dus weer tot aan haar oren in de poepluiers, iets wat ze al even niet meer gewend was. Waar haar dochter Penelope al een aantal dingen zelfstandig kan doen, daar heeft baby Lily bij alles de hulp van - met name - Kelly nodig. Verstappen is vanwege zijn werk als Formule 1-coureur veel van huis en daardoor ligt er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van Piquet. Dat de vieze luiers, korte nachten en volle wasmanden niet altijd even makkelijk te managen zijn, erkent de Braziliaanse schone op Instagram, waar ze een veelzeggende video deelde met haar volgers.

Artikel gaat verder onder video

Piquet zoekende naar structuur na geboorte Lily Verstappen

Op haar Instagram deelde Piquet een video waarin Phoebe, bekend uit de populaire televisieserie Friends, te zien is, die zich van het ene naar het andere klusje haast. "Douchen, eten, berichtjes beantwoorden, eten, rusten...", zo klinkt het in de video, die voorzien is van het bijschrift: 'Elk dutje is een spannende snelheidsronde waar ik me niet voor heb aangemeld.' Piquet lijkt zich volledig te kunnen vinden in deze samenvatting, want ze deelde de veelzeggende video en zette daar zelf nog even de tekst 'help' bij, aangevuld met een lachpoppetje en een hartje met verband eromheen.

Verstappen wil meer thuis zijn bij gezin

Piquet lijkt nog duidelijk zoekende naar balans en structuur in haar nieuwe leven. Hoewel er veel op haar als moeder aankomt, probeert ook Verstappen waar mogelijk zijn verantwoordelijkheid te nemen. De Red Bull-coureur gaf onlangs al aan dat hij zijn vrije tijd nu zoveel mogelijk thuis wil door brengen. Zo ging bijvoorbeeld de Formule 1-film F1 The Movie in Monaco in première, maar Verstappen koos ervoor thuis te blijven. Hij ging weliswaar simracen die avond, maar toch, hij was wel thuis.

