Lewis Hamilton is vanaf 2025 coureur van Ferrari, maar dit kwam op een rommelige en ongeorganiseerde manier naar buiten. Volgens Jack Plooij was dit het werk van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Begin dit jaar, in februari, kwam het nieuws langzaam maar zeker naar buiten dat Hamilton serieus overwoog om naar Ferrari te gaan na het seizoen 2024. Dit kwam echter eerst naar buiten via geruchten, waarna Mercedes uiteindelijk een tijdje later met het nieuws kwam dat Hamilton inderdaad zou vertrekken. Ferrari volgde daarna, iets wat allemaal een beetje gehaast overkwam, met de officiële aankondiging dat Hamilton vanaf 2025 coureur van Ferrari was.

Plooij zag vertrek Hamilton 'bewust' lekken naar de pers

Dit seizoen heeft Hamilton al een paar keer aangegeven zich qua upgrades achtergesteld te voelen ten opzichte van George Russell, die volgend jaar nog gewoon contract heeft bij Mercedes. In het Race Café van Ziggo Sport zegt Plooij dat Wolff het nieuws rondom Hamilton naar Ferrari expres naar de pers heeft gelekt, zodat het eerder naar buiten kwam dan gepland. "Volgens mij is het zo dat Lewis het niet per se wilde vertellen aan het begin van het seizoen. Lewis wilde wachten tot het einde van het seizoen, en Ferrari wilde graag groot uitpakken om te melden dat ze Lewis gingen halen. Wat doet Toto Wolff? Die lekt het bewust naar de pers, zodat het eerder naar buiten komt dat Lewis weggaat."

Toekomst Hamilton bij Ferrari in F1

Vanaf 2025 rijdt Hamilton dus bij Ferrari om daar op jacht te gaan naar zijn achtste titel in F1, iets wat hem in dit tijdperk bij Mercedes niet gelukt is. Sterker nog: Hamilton won nog geen race in dit tijdperk. Zijn laatste zege dateert van eind 2021, waardoor de Brit hongeriger zal zijn dan ooit om te jagen op zijn achtste titel in de koningsklasse. Voor nu zal hij eerst nog het seizoen af moeten maken bij Mercedes, wederom zonder een kans te hebben op de titel.

