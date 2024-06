Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen bij het team van Mercedes en voorlopig is het nog altijd afwachten tot de Duitse formatie een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen aankondigt. Toto Wolff hint nu in ieder geval op een toekomst zonder Carlos Sainz en met Andrea Kimi Antonelli.

Het is alweer even geleden dat de Formule 1-wereld opgeschud werd door het plotselinge vertrek van Hamilton bij het team van Mercedes. Aan het begin van het huidige seizoen maakte de zevenvoudig wereldkampioen, die vorig seizoen nog trots zijn contract bij Mercedes verlengde, kenbaar na dit jaar te vertrekken bij het team waar hij zoveel successen mee boekte. De coureur uit Stevenage gaat in de herfst van zijn loopbaan achter zijn jongensdroom aan: rijden voor het illustere team van Ferrari. Het betekende dat Mercedes voor 2025 op zoek moest naar een vervanger die men naast George Russell wil posteren.

Verschillende geruchten

Voorlopig is men in die zoektocht nog op niemand uitgekomen. Na alle rumoer bij het team van Red Bull Racing leek Wolff even goede hoop te hebben op het binnenhalen van Max Verstappen, maar daar lijkt de rust langzaam steeds meer weder te keren. Bovendien geeft Verstappen ook aan zijn team trouw te willen blijven. Resultaat is dat Mercedes nog altijd met een stoeltje zit dat gevuld moet worden. De naam van Sainz zong de laatste tijd behoorlijk vaak rond bij het team uit Brackley, maar ook daar lijkt een definitieve streep doorheen gehaald te zijn.

Geen Sainz, wél Antonelli

Wolff gaat nu wat dieper in op de hele situatie bij het team, waarbij hij toegeeft dat we inderdaad niet op Sainz in een Zilverpijl hoeven te rekenen: "We willen ons concentreren op Andrea Kimi Antonelli. Hij is onze toekomst. We willen graag met jonge coureurs werken. Dat hebben we ook tegen Carlos gezegd", zo klinkt het vanuit de Oostenrijkse teambaas tegenover Sky Deutschland. De Duitse renstal heeft de pijlen dus officieel gericht op de 17-jarige Antonelli. De grote vraag is nu echter of we de jonge Italiaan in 2025 al in de Mercedes kunnen bewonderen: "We hebben onze beslissing nog niet genomen. Er zijn ook andere coureurs die mogelijk interessant zijn voor ons", besluit Wolff.

