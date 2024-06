De hele situatie rondom teambaas Christian Horner heeft volgens McLaren CEO Zak Brown gezorgd voor een 'giftige omgeving' binnen het Red Bull Racing-team waar ze 'de komende jaren' nog erg veel last van gaan krijgen.

Eerder dit jaar werd Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een medewerkster van het team, waarna een onafhankelijk onderzoek werd ingesteld. Na dit onderzoek besloot Red Bull dat Horner aan kon blijven, maar sindsdien zijn de geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes hardnekkiger geworden, was Helmut Marko bijna vertrokken, gaat ontwerper Adrian Newey na 2024 definitief weg bij Red Bull en zijn daarnaast ook de sportieve resultaten niet zoals in 2022 en 2023 het geval was. In de podcast Bloomberg Hot Pursuit zegt Brown dat hij liever over Ferrari en Mercedes praat dan over Red Bull. "Dan heb je Red Bull nog. Dat is een behoorlijk giftige omgeving momenteel, met alles wat daar aan de hand is." De laatste weken is het rustiger rondom de persoon Horner, maar volgens Brown is dit schijn en is de storm nog niet voorbij bij Red Bull. "Ik denk dat er nog meer aan zit te komen."

Vertrek Newey 'erg groot nieuws' voor Red Bull

Volgens Brown heeft het vertrek van Newey, dat vanaf 2025 definitief zal zijn, nu al effect op Red Bull. "Dat Adrian Newey vertrekt, is heel groot nieuws, want er werken waarschijnlijk veel mensen die met Newey samen wilden werken. Ik zei eerder dat er wat Red Bull-CV's rondvliegen, en dat is ook zo. Er komen altijd CV's langs, maar je ziet wel dat het daar onrustiger is."

'Red Bull gaat het lastiger krijgen in de toekomst'

Volgens Brown gaat Red Bull het de komende jaren, omdat Newey vertrokken is, het onrustig is binnen de organisatie en Horner nun een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag achter de rug heeft, lastiger krijgen om sponsoren te vinden die zich aan willen sluiten of willen associëren met Red Bull en het F1-team. "Ik denk dat de situatie voor hen lastiger wordt in de toekomst, ook met de situatie met sponsoren. Sponsoren kijken ook ernaar met wie ze geassocieerd willen worden, en waar ze voor staan. Dat is dus een lastige situatie."

