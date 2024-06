Christian Horner heeft na de overwinning van Max Verstappen in Canada opnieuw gereageerd op de opmerking van Mercedes-topman James Allison. De Brit liet in aanloop naar de Grand Prix van afgelopen zondag optekenen dat her erop leek dat de update van Red Bull Racing in de praktijk een downgrade is geweest.

Red Bull Racing heeft een aantal uitdagende weken in de Formule 1 achter de rug. Na een zeer dominant seizoen in 2023 lijkt het erop dat de grootmacht uit Oostenrijk nu serieuze concurrenten heeft aan de teams van Ferrari, McLaren en in Canada ook Mercedes. James Allison liet in aanloop naar de race van afgelopen zondag optekenen dat het erop leek dat de upgrade die Red Bull Racing in Imola introduceerde, eindelijk een downgrade is geweest. In Monaco kwam de RB20 van Max Verstappen en Sergio Pérez immers niet uit de verf.

Horner reageert op Mercedes-sneer

Horner reageerde eerder al op de uitspraken van de Mercedes-topman. Zo vertelde hij tegenover Sky Sports: "De updates die op de auto zijn gegaan, hebben allemaal hun plek op de auto verdiend. Er zijn zo vaak geruchten die naar buiten komen. Er zijn een hoop auto's die nu op de onze lijken. Er is zeker sprake van gezonde competitie. We moeten op de toppen van ons kunnen presteren om voor te blijven liggen. Wat we vorig jaar hebben laten zien, was onnatuurlijk. Het zou altijd dichter bij elkaar komen te liggen en meer competitief gaan worden. Elk lid van ons team weet dat dat kan gebeuren en werkt heel hard om ervoor te zorgen dat we voor blijven liggen op de rest."

Upgrade verslagen met downgrade

Na de zwaarbevochten overwinning van Verstappen in Canada haalde Horner de opmerking van Allison nog eens aan: "Mercedes doet het altijd goed op 'groene' circuits [circuits met weinig grip, bijvoorbeeld door neerslag, red.]", vertelde de Red Bull Racing-teambaas tegenover de internationale media, over de snelheid van de Zilverpijlen van afgelopen zondag: "Misschien dat hun sterke punten daarom naar boven kwamen. We zullen de komende races zien of het een uitschieter was, of dat het echt om performance gaat. We hebben in ieder geval hun update verslagen met onze 'downgrade', het was een goede race om te winnen."

