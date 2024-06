Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, zag Max Verstappen de F1 Grand Prix van Canada afgelopen zondag winnen, maar geeft toe dat McLaren met Lando Norris een zege heeft weggeven gedurende de race.

In gesprek met Motorsport.com zegt Horner dat Red Bull rondom het moment dat de baan droog begon te worden, vooral op zoek was naar het juiste moment om naar hards of mediums te gaan. "Ik dacht dat we ons in een veel betere positie bevonden toen het circuit opdroogde. We konden een constante voorsprong houden en toen ging het erom dat we op het juiste moment naar slicks wisselden, want de eerste sector was behoorlijk vochtig."

Horner zag Norris en McLaren in de fout gaan

Horner was met Red Bull verrast dat Norris langer dan één rondje besloot buiten te blijven in vergelijking met Verstappen. Dit had Norris waarschijnlijk P1 opgeleverd, maar de Brit ging een ronde te lang door. "Ik was verbaasd dat ze na één ronde nog niet naar de pits kwamen. Ze lieten hem twee ronden doorrijden en dat was cruciaal, want dat gaf Max nog een ronde om de banden op temperatuur te brengen. Dus toen Lando stopte, had hij [Verstappen] banden die in een window zaten en kon hij rijden en een gat van drie seconden slaan in sector één. Die timing was dus cruciaal."

Horner vond activeren DRS niet in het voordeel van Verstappen en Red Bull

Volgens Horner kon Verstappen prima het tempo van Russell aan, totdat de DRS geactiveerd werd tijdens de race. "In de eerste stint leken we aan het begin erg competitief, we pushten George [Russell] heel hard en liepen heel snel zeven seconden weg bij de auto's erachter. We waren dus goed ingesteld op de nattere omstandigheden. Helaas vielen we iets terug op George toen de DRS openging, waardoor Lando terug kon komen toen de baan opdroogde. Het leek erop dat de Mercedes meer problemen had, maar wij hadden moeite om er voorbij te komen en dat gaf Lando een vrije doortocht. Op dat moment leek McLaren de favoriet om weg te lopen en de race te winnen. Toen kwamen de pitstops en gingen we naar een nieuwe set inters. Er was een safety car die alles neutraliseerde en door de aanpassingen die we maakten, konden we onszelf in een betere positie brengen."

