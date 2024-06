De internationale media waren het erover eens dat de F1 Grand Prix van Canada de meest vermakelijke race van het seizoen 2024 was. Max Verstappen won die race, maar volgens de media was dit niet alleen maar vanwege zijn kwaliteiten.

Verstappen moest de race in Montreal, die vol zat met wisselvallig weer, vanaf P2 beginnen. De Nederlander was op zaterdag 'verslagen' door George Russell, die net zoals Verstappen een 1:12.000 reed. Russell had zijn tijd eerder gereden, waardoor hij vanaf P1 mocht beginnen. Hier zou hij in de beginfase ook rijden, totdat zowel Verstappen als Lando Norris over hem heen gingen. Wat volgde waren twee safety cars en twee pitstop-momenten. Bij de eerste, van intermediates naar intermediates, viel Norris vanaf P1 terug naar P3. Bij de tweede pitstop, naar hards of mediums, veranderde er nog meer. Daar waar vier van de top vijf ongeveer tegelijkertijd naar binnen gingen, bleef Norris nog een paar rondjes buiten. De Brit had even 22 seconden voorsprong op Verstappen, maar bleef een ronde te lang buiten. Verstappen kwam daardoor na de pitstop net voor Norris uit, waarna de Nederlander de race controleerde en zou winnen. De internationale media hadden hun bedenkingen bij de zege van de Nederlander.

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, dat vanzelfsprekend vooral teleurgesteld was over wat er met Ferrari gebeurde. "Max Verstappen heeft de scepter weer overgenomen. Na de tegenslag in Monaco won de wereldkampioen de Grand Prix van Canada door het verzet van de McLaren van Lando Norris en de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton te weerstaan. Het was een vreselijke race voor de Ferrari's, die allebei uitvielen door een motorprobleem (Leclerc) en een ongeluk (Sainz), de eerste dubbele DNF sinds Bakoe 2022."

The Guardian

The Guardian zag Verstappen winnen, maar is van mening dat het anders had kunnen zijn in Canada. "De Nederlander verdiende het op zich, want hij bedwong de soms zeer lastige, natte omstandigheden en versloeg Lando Norris van McLaren met een tweede plaats. De Brit was ervan overtuigd dat hij had kunnen winnen als er geen safety car was geweest in een race die ook bekend stond om de opmerkelijke snelheid van de Mercedessen. Lewis Hamilton kwam namelijk vanaf de zevende plaats op de grid naar de vierde plaats, na een gevecht om P3 op het nippertje te hebben verloren van zijn teamgenoot George Russell. Hoewel het Verstappens zesde overwinning van het seizoen was en hij zijn titelvoorsprong op Ferrari's Charles Leclerc, die zich terugtrok met een probleem met zijn motor, heeft uitgebreid naar 56 punten, was het veel minder eenvoudig dan veel van zijn overwinningen, na veel strijd met Norris en Russell, terwijl de laatstgenoemde vervolgens moest vechten met Oscar Piastri, die vijfde was, en Hamilton in wat een gevecht was dat de hele race duurde. Als ze niet zo intensief met elkaar in gevecht waren geweest, waarbij het voordeel wisselde tussen McLaren en Mercedes naarmate de omstandigheden veranderden, had iemand misschien het gevecht naar Verstappen gebracht, zeker Norris vroeg in de race."

Auto, Motor und Sport

Bij Auto, Motor und Sport spreken ze van geluk dat Verstappen de race in Canada heeft gewonnen. Het medium denkt dat Verstappen vooral de safety cars moet danken. "In Montreal was het vooral aan Max Verstappen te danken dat de aanval werd afgeslagen. In tegenstelling tot teamgenoot Sergio Pérez slaagde de wereldkampioen erin om de koppige RB20 te temmen en een gevecht aan te gaan met de snelle McLaren en Mercedes. De overwinning leek ver weg voor Red Bull, maar toen bracht een crash van Logan Sargeant de safety car naar buiten, waardoor de kaarten herschikt werden. Norris werd ingehaald door Mayländer [bestuurder van de safety car] en verloor tien seconden voordat hij eindelijk de pits in kon om te wisselen naar verse intermediates. Hierdoor konden Verstappen en Russell hem weer passeren."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports F1, dat ook moet toegeven dat alles niet goed bleek te vallen voor Norris en wel voor Verstappen. "Max Verstappen won een chaotische Canadese Grand Prix, terwijl Lando Norris en George Russell moesten nadenken over wat had kunnen zijn na een race met veel drama in de aanhoudende regen in Montreal. In een onvoorspelbare race over zeventig ronden, met vier wisselingen van de leiding en twee safety car-periodes als gevolg van crashes, keerde Verstappen op indrukwekkende wijze terug naar het winnen van een Grand Prix, veertien dagen na het miserabele weekend in Monaco van Red Bull, voor zijn zesde overwinning van het seizoen en een comfortabelere leiding in het wereldkampioenschap van 56 punten. McLaren's Norris leidde de race twee keer - de eerste keer na het inhalen van zowel Verstappen als Russell - maar moest genoegen nemen met de tweede plaats nadat de kaarten niet in zijn voordeel vielen, met name onder de eerste safety car."

