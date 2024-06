Verstappen slaat terug met zege in uiterst vermakelijke Grand Prix van Canada

Max Verstappen heeft teruggeslagen tijdens de Grand Prix van Canada. Na een aantal moeizame races, kwam Verstappen als eerste over de streep na een uiterst vermakelijke en regenachtige race. Lando Norris werd tweede, gevolgd door George Russell die het podium compleet maakte. Er vielen in Montreal maar liefst vijf uitvallers te noteren.

Onder regenachtige omstandigheden ging de race op Circuit Gilles-Villeneuve van start. Vrijwel alle coureurs, met uitzondering van Haas, gingen op de inters van start. Het Amerikaanse team was de enige die koos voor de full wets. Russell begon de wedstrijd vanaf pole, met Verstappen in zijn kielzog. Beide heren begonnen voorzichtig aan de start en behielden hun positie. De meeste winst werd in de beginfase geboekt door het team van Haas, dat met de full wets veel meer grip had dan de concurrentie. Magnussen wist daardoor op te klimmen tot de vierde plaats, terwijl Hülkenberg naar de achtste positie ging. Niemand crashte in de beginfase, al maakte Pérez wel even contact met Gasly en kwam Sargeant met de schrik vrij bij de muur. De baan droogde vervolgens langzaam op en dat bracht de race in de volgende fase.

Norris raakt op stoom

Terwijl het droger werd, kroop Verstappen langzaam naar Russell toe, maar tot een inhaalpoging kwam het niet. Ricciardo kreeg op dat moment te horen dat hij een valse start had gemaakt aan het begin van de race en dat hij daarom een vijf seconden tijdstraf moest incasseren. Inmiddels was er een volledig droge lijn ontstaan en konden de coureurs gaan denken aan slicks, maar de buienradar liet tegelijkertijd zien dat er mogelijk nog meer regen aankwam. De teams zaten hierdoor in een spagaat. Norris vond vervolgens de aansluiting bij Verstappen, die door een klein foutje was weggevallen achter Russell. De McLaren-coureur twijfelde niet en opende met succes de aanval op Verstappen. Norris klom zodoende naar plek twee, terwijl Verstappen terugzakte naar plek drie.

Norris pakt én verliest leiding

Norris pakte vervolgens door en ging ook voorbij aan Russell. de Mercedes schoot vervolgens rechtdoor, waardoor Verstappen weer terug kon komen naar plaats twee. Daarna viel er weer een gelukje te noteren voor Verstappen, want door een safety car na een incident van Sargeant, kon hij eerder naar binnen voor een pitstop dan Norris. De Nederlander kreeg zodoende de leiding cadeau, terwijl de McLaren terugviel naar plek vier. Een domper voor Norris, die kort daarvoor nog een behoorlijk gat had geslagen richting de Red Bull.

Race hervat met Verstappen aan kop, Leclerc valt uit

Verstappen mocht de herstart aanvoeren en ging op het juiste moment op het gas, waardoor hij de leiding behield. Leclerc reed een verloren race, nadat hij gokte op een setje van de harde band, kort voordat het opnieuw begon te regenen. Hij moest noodgedwongen nogmaals naar binnen en moest achteraan weer aansluiten. De Monegask probeerde het nog wel, maar trok zijn auto in ronde 43 terug uit de race. Dat was ook gelijk het omslagmoment voor de slicks. Hamilton was de eerste van de kopgroep, vanaf plek vijf, die een droog weer-setje ging halen. Op de mediums kwam hij terug naar buiten. Kort daarna volgden ook de anderen, met uitzondering van Norris, die doorging op zijn inters en daarom de leiding - in ieder geval tijdelijk - kon overnemen.

Norris levert in, Verstappen moet waken voor Russell

Toen Norris ook naar binnen kwam hoopte hij Verstappen te kunnen coveren, maar dit lukte niet vanwege gebrek aan temperatuur. Verstappen ging er voorbij en veroverde de leiding weer terug. Norris verloor vervolgens ook een plek aan Russell, waarna er wederom een strijd ontstond tussen de Mercedes en de Red Bull van Verstappen, waarbij eerstgenoemde op de harde band reed en Verstappen op de mediums. Daarnaast klaagde Verstappen over een probleem aan zijn auto. Het beloofde een spannend slot te worden in Canada. Althans, dat was de verwachting, totdat Russell een fout maakte en Norris weer voor zich moest dulden.

Verstappen wint na tweede safety car voor Albon en Sainz

Kort daarna ging het mis bij meerdere coureurs. Pérez verremde zich en klapte met zijn achterkant in de muur, terwijl Albon zeer ongelukkig geraakt werd door Sainz die in de rondt spinde. Het leverde de tweede safety car van de wedstrijd op. Verstappen had opnieuw de leiding en wist deze wederom te behouden. Inmiddels kwamen er weer uiterst donkere wolken op het circuit af, maar de regen bleef uit. Verstappen kon zodoende terugslaan met een overwinning op het Circuit Gilles-Villeneuve. De tweede plek ging naar Norris, gevolgd door Russell, die in de slotfase nog aan teamgenoot Hamilton voorbij wist te gaan.

