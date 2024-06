Max Verstappen en Kelly Piquet hebben recentelijk een bezoekje gebracht aan het zonnige St. Tropez in Frankrijk, zo is te zien op een reeks nieuwe foto's die de Braziliaanse brunette op haar Instagram-account heeft geslingerd. Op de beelden is te zien dat het tweetal met vrienden en familie met volle teugen heeft genoten.

We zien het Kelly wel vaker doen: afreizen naar zonnige bestemmingen om daar in bikini zowel te genieten van de zon als reclame te maken voor merken waar ze een samenwerkingsverband mee heeft. Zo ook in St. Tropez, waar ze meerdere professionele bikinifoto's liet maken voor de merken van L'Academie en Revolve. Het was echter niet alleen maar werken voor het topmodel in het zonnige Frankrijk, want op een andere reeks foto's die ze deelde, is te zien hoe ze met vrienden en familie zichtbaar genoot van het buitenleven in St. Tropez. Op een aantal foto's is ook Verstappen te zien, die duidelijk iets te lang in de zon had gezeten, zo valt ook in de comments te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Volgers Piquet zien verbrande Verstappen

Op één van de beelden die Piquet deelde, is de Braziliaanse dame middels een selfie te zien met vriendlief Verstappen. Op de foto is duidelijk te zien dat de huid van Verstappen een behoorlijk rood kleurtje heeft gekregen. Dit viel ook de volgers van Piquet op, die hier massaal melding van maakte op haar Instagram. "Dit is de enige keer dat ik Verstappen volledig in het rood zie", zo grapt iemand. "Max is ROOD. Bro moet beginnen met het gebruik van zonnebrand, lol", zo schrijft weer een ander. "Kelly lieverd, alsjeblieft geef die jongen wat zonnebrand", aldus weer een andere reactie.

Veel likes voor vakantiekiekjes Piquet

De fotoreeks waarop Piquet onder meer te zien is met Penelope en Verstappen, valt overigens wel in de smaak bij haar volgers. De post kreeg al meer dan 250.000 likes en dat zijn er fors meer dan de likes die ze kreeg op andere recente berichten op haar Instagram-kanaal.

Gerelateerd