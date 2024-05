Tijdens de F1 Grand Prix van Monaco was Penelope, het dochtertje van Kelly Piquet, weer aanwezig. Er werden op Instagram schattige beelden gedeeld door de partner van Max Verstappen.

Verstappen maakte een uitdagend weekend mee op het stratencircuit van Monte Carlo. Op de vrijdag kon hij de snelheid niet vinden. De RB20 verloor rondetijd door de hobbels en de hoogteverschillen in de bochten en de Oostenrijkse renstal kreeg het niet voor elkaar om dit op te lossen door middel van veranderingen aan de afstelling. De kampioenschapsleider werd nog wel tweede in de derde vrije training, maar kwam in de kwalificatie op de zesde positie terecht na het raken van de muur in Sainte Dévote. Aangezien inhalen bijna onmogelijk is in Monaco, kwam hij ook weer als zesde over de streep. Het feit dat hij de hele race op de mediumcompound in plaats van de harde band moest doen, hielp uiteraard ook niet.

Penelope en Kelly

Voor de race op zondag wilde Penelope liever niet dat Verstappen in de auto zou stappen. Zijn stiefdochtertje klampte zich aan de Nederlander vast en wilde niet meer loslaten. Verstappen zei: "P, ik moet racen". Dat zorgde voor deze schattige beelden, gemaakt door fotograaf Iude Richele op Instagram. Bekijk de video hier.

Na afloop van de Grand Prix van Monaco was het dit keer niet tijd voor een helikopterritje, maar een boottocht. Bekijk de video daarvan hier.

