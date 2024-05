Kelly Piquet is al het gehele weekend te zien rondom het circuit in Monaco en dat is niet zo gek. Naast het feit dat zij en vriendlief Max Verstappen een bescheiden optrekje bezitten in het prinsdom, laten de vrouwen van de F1-coureurs zich rondom deze Grand Prix vaak veelvuldig zien. Piquet werd echter ook gezien met Magui Corceiro, de dame waarvan Lando Norris kortgeleden nog ontkende dat het z'n vriendin was. Een foto met Piquet heeft echter de geruchten weer doen oplaaien rondom Norris en het Portugese topmodel.

Norris verscheen rondom de Grand Prix van Miami in een YouTube-video van Sky Sports, waarin hij aan een leugendetector werd gehangen. Daar kreeg hij de vraag of hij een vriendin had en zijn antwoord was duidelijk: nee. Op de vraag of hij misschien meerdere vriendinnen had, zei hij "ja". De leugendetector beoordeelde de gegeven antwoorden als waar, maar klopt dit wel? In Monaco verscheen er een foto waarop Piquet te zien is met Corceiro aan haar zijde. Het Portugese model wordt veelvuldig gelinkt aan Norris als zijnde zijn nieuwe vriendin, maar tot op heden werd dit nog niet bevestigd. EssentiallySports vraagt zich af of er 'een speciale boodschap' zat achter de aanwezigheid van Corceiro bij Piquet in Monaco?

Piquet en Corceiro op exclusief evenement in Monaco

Wanneer de racesessies in Monaco erop zitten, worden er in de clubs en op de jachten in Monte Carlo vaak uiterst exclusieve evenementen georganiseerd. En eentje daarvan was van Red Bull's sponsor Tag Heuer. Het horlogemerk met een waarde van 828 miljoen dollar organiseerde een exclusief evenement, waar ook Piquet en Corceiro te zien waren. Het tweetal liet zich op de gevoelige plaat vastleggen en dat deed de geruchten omtrent de stiekeme relatie tussen Norris en het Portugese topmodel weer oplaaien.

Vriendin of dé vriendin van Norris?

Echter, Piquet en Corceiro kennen elkaar al heel lang en zijn sinds enige tijd ook bevriend. Of dit komt doordat Norris en Verstappen ook veel met elkaar omgaan, is onduidelijk, maar de eventuele relatie van Norris met deze dame wordt door deze foto in ieder geval nog niet bevestigd. Corceiro is op zeker een vriendin van Norris, maar of ze ook dé vriendin is van de coureur van McLaren, zal de toekomst moeten uitwijzen.

