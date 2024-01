Redactie

Maandag 15 januari 2024 15:01

Hoewel de winterstop nog in volle gang is, maken de Formule 1-coureurs zich langzaam maar zeker weer op voor de koningsklasse. Verstappen is inmiddels weer in het krachthonk terug te vinden, maar afgelopen weekend was er nog een heleboel sneeuwpret samen met vriendin Kelly Piquet.

De 26-jarige Verstappen gaat in 2024 beginnen aan zijn tiende seizoen in de hoogste afdeling van de autosport. Dat doet hij met drie wereldtitels achter zijn naam en het doel zal ongetwijfeld titel nummer vier zijn. Toch zal de hoop van veel fans zijn dat er dit seizoen iets meer concurrentie is, want van de 22 races in 2023, kwamen er 19 op naam van de Limburger.

Sneeuwpret

Voordat het spektakel zich opmaakt voor de testdagen is er nog even wat sneeuwpret om van te genieten. Piquet laat op Instagram weten dat de tien foto's geen recht doen aan het plezier en dat ze daar eigenlijk nog veel meer foto's voor nodig heeft.