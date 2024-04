Max Verstappen is momenteel de kampioenschapsleider in de Formule 1, maar daarnaast is hij ook de partner van Kelly Piquet en neemt hij de rol van stiefvader op zich voor Piquets dochtertje Penelope. Op Instagram genoot Kelly nog even na van hun vakantie in Japan.

Verstappen schreef de wereldtitels in de koningsklasse van de autosport op zijn naam in 2021, 2022 en 2023, en ook nu lijkt hij weer op een kampioenschap af te stevenen. De Limburger was oppermachtig in Bahrein en Saoedi-Arabië, waar hij beide keren met een ruime voorsprong won op Red Bull Racing-ploegmaat Sergio Pérez. Ook in Australië begon Verstappen vanaf pole position, maar Carlos Sainz wist met Ferrari toe te slaan na een remexplosie bij de RB20. In Japan en China echter was het weer de 26-jarige uit Hasselt die constant vooraan reed en zegevierde vanaf pole position. Hij heeft inmiddels een voorsprong van 25 punten op Pérez en 34 punten op Charles Leclerc.

Bezoek aan Tokyo

Na de Grand Prix van Japan op het Suzuka International Racing Course, de vierde race van het F1-seizoen, vertrok Verstappen samen met Piquet en Penelope naar Tokyo, de hoofdstad van het Oost-Aziatische land. Omdat er twee weken tussen de wedstrijden in Japan en China zaten, had het drietal genoeg tijd om de metropool te ontdekken. Piquet deelde de kiekjes op haar Instagram om nog even na te genieten.

