Max Verstappen is door TIME Magazine geplaatst in de top 100 van de meest invloedrijke personen van 2024. De kampioenschapsleider van de Formule 1 stond eind vorig jaar zelfs op de cover van het bekende Amerikaanse tijdschrift, maar laat weten dat het door Red Bull Racing was geregeld en hij geen interview had gegeven, als het aan hem lag.

Verstappen is één van de zes atleten die in de top 100 staat en de Nederlander valt in de zogeheten 'Titans'-categorie. "Geen enkele atleet heeft meer overwinningsrondjes gereden, op meer verschillende plaatsen in de wereld, dan Verstappen," beargumenteerde Sean Gregory, de hoofdredacteur van de sportafdeling van TIME Magazine. "De Formule 1-coureur die drie opeenvolgende F1-kampioenschappen heeft gewonnen - Verstappen, die onder Nederlandse vlag racet, is zo zelfverzekerd achter het stuur dat hij tijdens in ieder geval één race de tv-schermen rond het circuit in de gaten kon houden om de gevechten achter hem te zien."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over drift in laatste ronde: "Zei tegen GP dat hij naar de onboard moest kijken"

Liefst met niemand praten

Verstappen reageerde op de opmerking van Viaplay dat het nogal wat is om in zo'n top 100 te staan: "Ja, maar ja, daar doe ik het uiteindelijk niet voor. Dat interview wordt natuurlijk ook door het team geregeld. Als het aan mij ligt, dan doe ik die niet." Viaplay liet nogmaals vallen dat TIME Magazine wel echt heel groot is, maar Verstappen herhaalde: "Ja, maar daar doe ik het niet voor. Ik ben hier om te racen en natuurlijk horen dat soort dingen erbij. Het liefst praat ik met niemand. Over het algemeen ben ik het liefst gewoon thuis en dan natuurlijk een paar F1-wedstrijden..."

OOK INTERESSANT: Thailand aast op plekje op F1-kalender met stratencircuit Bangkok: "We zijn ermee bezig"

Verandert leven niet

De drievoudig wereldkampioen vervolgde: "Eigenlijk wil ik gewoon mijn ding doen en meer tijd doorbrengen met vrienden en familie. Natuurlijk is het mooi, maar aan de andere kant koop je er toch niks voor. Wat moet ik ermee? Het verandert mijn leven niet, het maakt me niet een beter mens, het maakt me niet trotser op wat ik heb bereikt of wat ik nog wil bereiken... Andere mensen hebben dat als doel misschien, ik weet het niet, maar voor mij gaat het er niet om hoe invloedrijk je bent. Ik ben gewoon lekker mezelf, ik doe m'n ding en ik vind racen gewoon heel leuk."

Gerelateerd