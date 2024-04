De Formule 1 lijkt zich verder te willen uitbreiden in Oost- en Zuidoost-Azië. Thailand zou nu ook op het lijstje staan van F1-CEO Stefano Domenicali. Het gaat dan om een stratencircuit in de hoofdstad Bangkok.

Begin deze eeuw ontdekte de koningsklasse van de autosport een nieuwe markt in Azië en plotseling werd er geracet in Maleisië, China, Singapore, Zuid-Korea en India, naast dat er alleen maar de Grand Prix van Japan was. Drie van deze landen zijn inmiddels hun F1-race weer kwijtgeraakt, maar Domenicali gaat binnenkort naar Zuid-Korea om in gesprek te gaan met Incheon wat op het eiland Yeongjong, waar zich ook een van de drukste luchthavens ter wereld bevindt, een circuit wil bouwen. Osaka in Japan wil strijden voor een plekje op de drukbezette kalender en China hoopt op een tweede Grand Prix en heeft plannen aangekondigd voor een FIA Grade 1-baan nabij Guangzhou.

Stratencircuit in de hoofdstad

Voormalig F1-topman Bernie Ecclestone zei in 2012 dat er in 2015 een nachtrace zou komen in Bangkok, maar uiteindelijk gingen deze plannen niet door. Thailand krijgt nu een tweede kans om een Grand Prix te organiseren. Al is autosport daar nooit onpopulair geweest, het land zou de laatste jaren een boost aan nieuwe autosportfans hebben gekregen. Dat kan deels te danken zijn aan het Formule 1-succes van Red Bull, dat half-Oostenrijks en half-Thai is, maar ook aan het Chang International Circuit, een FIA Grade 1-circuit in Buriram dat eind 2024 werd geopend. Onder andere het MotoGP-wereldkampioenschap en de Fanatec GT World Challenge Asia powered by AWS racen daar.

© SRO | Start van een GT World Challenge Asia-race op Chang International Circuit

Chai Watcharong, een woordvoerder van minister-president Srettha Thavisin, vertelde tegenover de krant Thansettakij wat momenteel de plannen zijn. "Als de F1 in Thailand wordt gehouden, dan willen we dat het op een stratencircuit gebeurt - als het mogelijk is op de Ratchadamnoen op het eiland Rattanakosin." De Ratchadamnoen is een van de breedste straten in Bangkok en daaraan liggen onder andere een grote boeddhistische tempel, het nationaal museum en het democratisch monument. "We zijn momenteel bezig met de zaak."

Als de koningsklasse daadwerkelijk in Thailand gaat racen, dan heeft Red Bull Racing er een tweede thuisrace bij naast de Grand Prix op de Red Bull Ring. De in Bangkok geboren Chalerm Yoovidhya is namelijk voor 51% aandeelhouder van de energydrankfabrikant.

