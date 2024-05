VIDEO | Renger van der Zande over de toekomst van Sainz en Red Bull Racing | GPFans Interview

Er gebeurt momenteel heel wat in de Formule 1, met onder andere het vertrek van Adrian Newey bij het team van Max Verstappen en Sergio Pérez, Nico Hülkenberg die naar het Stake F1-team gaat en Carlos Sainz die momenteel indruk maakt bij Ferrari, maar volgend jaar zonder stoeltje zit. Om dit alles rustig te bespreken ging GPFans in gesprek met Renger van der Zande, over de huidige stand van zaken.

Gerelateerd