Het gaat er toch alleszins op lijken dat we vanaf volgend seizoen een nieuwe puntentelling binnen de Formule 1 gaan hanteren. De Formule 1-teambazen lijken namelijk volgens Motorsport.com voorstander te zijn van het plan om de top twaalf vanaf 2025 te voorzien van punten.

Afgelopen weekend wist hetzelfde medium aan te kondigen dat er een nieuwe puntentelling overwogen wordt door de beleidsbepalers van de sport. De bedoeling is om punten uit te delen aan de top twaalf, in plaats van de huidige situatie, waarbij de top tien punten krijgt. De onderliggende gedachte is dat de eerste tien plekken vaak al aan de topteams zijn vergeven en met een gewijzigde puntentelling hebben de mindere goden ook iets om voor te racen.

Verschillen

Bij de nieuwe puntentelling krijgt de top twaalf dus punten. Vanaf P8 wordt het anders ten opzichte van het huidige systeem. De nummer acht krijgt in het nieuwe systeem vijf punten en dat loopt per punt af naar de nummer twaalf. Daarmee zijn er slechts acht posities waarbij er geen punten kunnen worden binnengehaald.

Teambazen zijn voor verandering

Het gros van de teambazen is voorstander van een verandering. Zo heeft Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geen directe bezwaren tegen het plan. "Ik kom van Alfa Romeo. Ik weet dat het frustrerend kan zijn als je een perfect weekend heb gereden, maar omdat niemand uitvalt elfde wordt en dus niet beloond wordt." Ook Red Bull-teambaas Christian Horner vindt de nieuwe opzet een idee, al plaatst hij kanttekeningen. "De laatste vijf teams vechten net zo hard als de topteams. We moeten de cijfers nog doornemen en dan analyseren wat er precies gebeurt. Ik ben nu nog onpartijdig." Een team als Haas profiteert juist van de nieuwe puntentelling en teambaas Ayao Komatsu zou het idee daarom wel met open armen ontvangen. "Wat zou een negatieve kant zijn? We hebben nu teams zonder punten, ik denk niet dat dat goed is voor de sport." Toch is het plan nog niet definitief, want het moet nog langs de F1 Commission, maar de eerste signalen lijken dus positief te zijn.

