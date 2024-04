Volgens dr. Helmut Marko mogen we drievoudig wereldkampioen Max Verstappen tegenwoordig ook een 'kwalificatiebeest' noemen. De Nederlander heeft tot op in 2024 alle pole positions weten te pakken, ook op zaterdagen waarbij de RB20 niet de snelste auto was.

Vanaf het 2022-seizoen domineert Red Bull Racing met een auto waarbij het accent meer op de race ligt, dan op de kwalificatie. Het logische gevolg is dat de verschillen tijdens de kwalificaties kleiner zijn dan tijdens de race. Ferrari is een voorbeeld van een team dat momenteel in transformatie is, waarbij voorheen het accent juist op de kwalificatie lag, maar dat wordt langzaam maar zeker verlegd naar de race.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Rosberg wijst naar 'smoesjes' van Hamilton: "Zegt elke keer dat het aan de afstelling ligt"

Verstappen nog altijd in ontwikkeling

De Limburger heeft met zijn zege in China momenteel 58 Grand Prix-overwinningen weten te pakken, het aantal pole positions ligt op 37. De auto speelt daar natuurlijk een flinke rol bij, maar in gesprek met De Telegraaf wijst Marko ook naar de groei van de 26-jarige Nederlander. "Wat kwalificaties betreft heeft Max duidelijk een stap gezet. Dat werd ook wel tijd, want qua pole positions loopt hij nog wat achter in vergelijking met overwinningen. Hij is nog beter dan vorig jaar. Max kan zich nog meer focussen en samen met 'GP' (Gianpiero Lambiase) een betere set-up vinden, zodat de auto goed genoeg is voor de kwalificatie, maar tegelijkertijd behoudt hij ook zijn voorsprong in de race."

🏆 What an amazing weekend here in China 🇨🇳. The car felt like it was on rails 🙏 @redbullracing! Thank you to all the fans, your support has been overwhelming! 👏 pic.twitter.com/1CD575xvXv — Max Verstappen (@Max33Verstappen) April 21, 2024

OOK INTERESSANT: Vasseur ziet gat met Red Bull slinken: "Behalve Max dan want die is weergaloos"

Puin in slotfase Chinese Grand Prix

Wat Marko betreft had Verstappen in China de touwtjes stevig in handen en was er weinig wat de Nederlander van de overwinning kon houden. Toch kwam er een klein momentje waarbij de hartslag even omhoog schoot in de pitbox van Red Bull Racing. Zo lagen er in de eindfase wat onderdelen van de voorvleugel van Zhou Guanyu op de baan en Verstappen wist niet zeker of hij over het puin was heengereden. Marko geeft een simpele verklaring. "Maar dat doet hij expres, zodat onze hartslag nog even omhoog schiet."

Gerelateerd