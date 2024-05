Het marketingteam van Red Bull Racing is berucht om de opdrachten die het aan de coureurs meegeeft. Zo weten we nog maar al te goed hoe Max Verstappen en Daniel Ricciardo een aantal jaren geleden met caravans op de Red Bull Ring rondreden. In Miami pakte het team het anders aan en gaf het radiografisch bestuurbare auto's mee en dat pakte voor 'Checo' niet helemaal goed uit.

De koningklasse in naar de badplaats in Florida afgereisd voor ronde zes van het wereldkampioenschap Formule 1. Op het semi-stratencircuit dat rondom het Hard Rock Stadium is gebouwd, zal dit weekend daarnaast de tweede sprintweekend van het jaar worden gehouden. Dat betekent dat er vrijdag slechts één training is, voordat de coureurs gaan kwalificeren voor de sprintrace van zaterdag. Later op zaterdag vindt dan de kwalificatie plaats voor de Grand Prix van Miami.

Radiografisch bestuurbare auto's

Pérez krijgt de taak om zijn auto van A naar B te krijgen, maar dat pakt toch anders uit. De Mexicaan stuurt zijn bolide namelijk direct het water in. Het kan op gelach rekenen van Verstappen die met de hand voor de mond naar het tafereel kijkt. 'Checo' vermoedt dat er niets aan de hand is en stelt: "Het is maar wat water, toch?"

