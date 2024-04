Daar waar Frederic Vasseur misschien wel op iets meer had gehoopt voor de Grand Prix van China moet hij genoegen nemen met een P4 voor Charles Leclerc met teamgenoot Carlos Sainz daarachter. De Fransman ziet Max Verstappen op éénzame hoogte staan, maar vindt dat Ferrari steken heeft laten vallen in de kwalificatie.

Het sprintweekend in China was voor ieder team een flinke uitdaging, met de diverse regenbuien en ook het feit dat het de eerste keer sinds 2019 was dat de sport weer China bezocht. Het zorgde voor een aantal onberekenbare factoren, maar dat was natuurlijk voor iedereen hetzelfde. De Scuderia had echter op meer gehoopt, want zelfs op het podium was er geen afgevaardigde van het Italiaanse team terug te vinden.

Mindere kwalificatie zorgt voor mindere race

Op de vraag of hij er misschien iets meer van had verwacht in China, reageert Vasseur. "Niet meer als in posities in de uitslag, daarvoor moet je namelijk ook een goede startpositie hebben. Ik had wel meer verwacht van onze snelheid. We hadden niet de goede snelheid vandaag en we gaan uitzoeken waar dat door komt. Het was geen gemakkelijk evenement, we hebben de mediums en de harden banden hiervoor nauwelijks gebruikt, maar dat mag geen smoesje zijn. We moeten simpelweg een betere job uitvoeren en dat gaan we doen in Miami."

Plan 'D'

Leclerc pakte het eerste plekje buiten het podium, maar meer zat er ook niet in. De strategie was volgens Vasseur vooral een vraagteken en dat had ook gevolgen voor de race. "Charles had een vreemde race, want we hinkten op een tweestopper, maar dan toch weer even een eenstopper. We zaten precies op het punt dat we wilden pushen, maar tegelijkertijd ook ergens conservatief wilden blijven en aan het einde van de race betaal je de prijs daarvoor. Het is wat het is, we hadden een degelijke snelheid op zaterdag, want daar zaten we niet ver achter de Red Bull. Vandaag was het een heel stuk moeilijker en we moeten uitzoeken waarom dat zo was."

Max-factor

In het huidige veld wordt er vaak gewezen naar een dominantie van Red Bull Racing, maar Vasseur heeft het liever over een dominantie van Verstappen. "Het is al het hele seizoen zo dat, behalve Max dan want die is weergaloos, het veld achter Max heel erg dicht bij elkaar zit. Tijdens de kwalificatie hadden we geloof ik zes of zeven auto's binnen één tiende", aldus Vasseur.

