Max Verstappen was sneller dan wie dan ook in de sprintkwalificatie op het Miami International Autodrome. Na de sessie die de grid bepaalt voor de F1 Sprint van zaterdag, stak de wind plotseling op. Hierdoor vielen metalen hekken op de Red Bull-auto's.

Lando Norris zette de toon in niet alleen SQ1, maar ook in SQ2. De McLaren-coureur leek te genieten van de vele, nieuwe upgrades op de MCL38. Een foutje in SQ3 zorgde er echter voor dat zijn kans op de pole voor de Sprint in rook opging. Ook al leek Verstappen niet de sterkste op de vrijdag, toch kwam hij in de allerlaatste sessie weer bovenaan te staan. Met een rondetijd van 1:27.641 klokte hij, tot zijn eigen verbazing, de snelste tijd. "Lol, wat is er met de anderen gebeurd?", klonk het dan ook via de boardradio. Charles Leclerc werd tweede voor Sergio Pérez, terwijl Norris genoegen moest nemen met P9.

Metalen hekken vallen om

Na de sprintkwalificatie komen de auto's in willekeurige volgorde in de pitstraat staan. Tussen de sprintkwalificatie en de sprintrace staan de auto's in parc fermé en dat betekent dat teams niet zomaar zonder toestemming van de FIA eraan mogen zitten. Wat er vervolgens net na de sessie gebeurde, was wel heel erg opmerkelijk. De wind stak namelijk plotseling op en dat zorgde ervoor dat de metalen hekken, die rondom de auto's staan zodat mensen ervan afblijven, omklapten. Ze vielen hard op de voorvleugels van Verstappen en Pérez evenals op de groene Aston Martin van Lance Stroll die zevende was geworden. Will Buxton en James Hinchcliffe, twee van de presentatoren van F1 TV, konden helaas net niet snel genoeg reageren, maar hielpen wel mee om de hekken weer recht te zetten. Er zal nu onderzocht moeten worden of de impact schade heeft toegebracht aan de voorvleugels van de drie auto's.

Bekijk de beelden van het incident hier.

