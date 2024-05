Andretti Global hoeft voorlopig niet na te denken over een eventuele deelname aan de Formule 3, dan wel de Formule 2. De CEO van beide klassen, Bruno Michel, stelt dat er momenteel geen ruimte is voor uitbreiding van de grid in de opstapklassen van de Formule 1.

Het Amerikaanse team heeft onlangs steun gekregen vanuit het congres van de Verenigde Staten. Het congres ziet vooral een Europese samenwerking om een team uit de Verenigde Staten te weren. In een brief die de FOM heeft gekregen wordt er gewezen naar het mededingsrecht. Daarbij werd ook de vraag gesteld op welke basis de FOM de aanvraag van Andretti heeft afgewezen. Hierbij wordt er vooral gemikt op Liberty Media-CEO Gregory Maffei. Toch lijkt Maffei weinig invloed te kunnen uitoefenen, want het waren uiteindelijk de teams die de komst van Andretti niet zagen zitten.

Nieuw team starten is uitgesloten

Nu blijkt ook dat Andretti geen team kan starten in de Formule 3 of de Formule 2. "Ze kunnen proberen een deal te sluiten met een bestaand team, of ze kunnen solliciteren, en als ze solliciteren, is er altijd een mogelijkheid dat een team niet doorgaat of dat een team zijn werk niet goed heeft gedaan en in dat geval zouden ze maken ze meer kans om binnen te komen", legt Michel bij RaceFans uit. Daarmee lijkt de renstal dus dezelfde opgave te krijgen als in de Formule 1, waarbij het overkopen van een team nog altijd een optie is.

Aanvraag

Andretti heeft formeel nog geen aanvraag ingediend bij de opstapklassen, maar er wel over gesproken. "Ik heb een paar dingen over Andretti gelezen die precies hetzelfde zeggen, dat ze zich bij de F2 en F3 willen aansluiten, maar we hebben nog geen contact gehad. Waarschijnlijk zal het gebeuren. Ik begreep dat Andretti die mogelijke programma's ook koppelde aan een Formule 1-programma, waarover op dit moment nog steeds geen besluit is genomen." Daarin wordt er volgens Michel geen uitzonderingen gemaakt. "Als Andretti zich bij de F2 en F3 wil aansluiten, moeten ze hetzelfde proces doorlopen als alle anderen, want zo werkt het. In beide categorieën hebben we elke drie jaar een selectieproces."

