Algemeen directeur van Circuit Zandvoort, Robert van Overdijk, wordt mede-eigenaar van het circuit in de badplaats. Van Overdijk stond de afgelopen maanden in de belangstelling van diverse voetbalclubs, maar stelt bij De Telegraaf dat er nog een hele mooie tijd aan zit te komen.

Van Overdijk is sinds 2017 de algemeen directeur van Circuit Zandvoort. In die rol heeft hij er mede voor gezorgd dat de Grand Prix van Nederland officieel een feit was vanaf 2021. Uiteindelijk heeft de organisatie de toon gezet voor hoe de FOM tegenwoordig een Grand Prix-evenement wil zien en dat had als resultaat dat de organisatie in februari de 'Promotor of the Year'-award ontving.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos blikt terug op testuren met Newey: "Voor mij betekende dat een ritje naar de fysio"

Mede-eigenaar

Het succes heeft de voetbalwereld ook bereikt, want Van Overdijk stond in de belangstelling van diverse clubs. Dat avontuur heeft hij gelaten voor wat het is en Van Overdijk kondigt aan dat hij ook mede-eigenaar is geworden van het circuit in Zandvoort. "Ik ben niet de persoon om alleen op de winkel te passen. Voor mij zijn de waardering, het feit dat ik nu ook mede-eigenaar ben en de ambities nieuwe prikkels. We hebben een prachtige reis achter de rug, maar er ligt er nu ook weer een mooie reis voor ons."

OOK INTERESSANT: Ravage in comments onder afscheid Horner van Newey: "Jij bent de reden voor het vertrek"

Interesse voetbalwereld was 'wake-up' call

De belangstelling vanuit de voetbalwereld heeft echter wel de gesprekken opgeleverd, waardoor Van Overdijk nu mede-eigenaar is geworden, zo stelt de andere eigenaar van het circuit: Bernhard van Oranje. "Aan de ene kant voelden we ons als aandeelhouders gevleid door de berichtgeving, maar anderzijds was het ook een wake-up call. Dat heeft mooie gesprekken opgeleverd. Daarin werd één ding al snel duidelijk: we hebben nog torenhoge ambities met elkaar en belangrijker, we willen dit met elkaar blijven doen. Vandaar dat het ons trots maakt Robert als mede-eigenaar aan boord te hebben kunnen halen. Op naar een volgend mooi hoofdstuk."

Gerelateerd