Adrian Newey vertrekt bij het team van Red Bull Racing en naar aanleiding van dat nieuws plaatste Christian Horner meteen een bericht op Instagram om zijn aanstaand oud-collega te bedanken. De mensen in de comments nemen Horner het vertrek van Newey echter niet in dank af.

De kogel is dan eindelijk door de kerk: Newey trekt na een periode van maar liefst negentien jaar de deur bij Red Bull achter zich dicht. Lange tijd hing het vertrek van de legendarische ontwerper al in de lucht en de afgelopen dagen kwam alles rondom Newey in een stroomversnelling terecht. De 65-jarige Brit heeft uiteindelijk inderdaad gedaan wat de geruchten al enige dagen beweerden: zijn ontslag indienen bij het Oostenrijkse team. Volgens verschillende berichten voelde hij zich sinds eind vorig seizoen niet echt op zijn plek meer en dat is dit seizoen door alle interne strubbelingen bij het team alleen maar erger geworden.

Reactie Horner

Christian Horner nam vervolgens op Instagram afscheid van de vertrekkende ontwerper: "Voor mij was Adrian, toen hij bij Red Bull kwam, al een superster. Twee decennia en 13 kampioenschappen later vertrekt hij als een echte legende. Hij is ook mijn vriend en iemand die ik eeuwig dankbaar zal zijn voor alles wat hij in onze samenwerking heeft gebracht. De nalatenschap die hij achterlaat zal echoën door de hallen van Milton Keynes en RB17 Track Car zal een passend testament en nalatenschap zijn van zijn tijd bij ons", zo liet hij met een aantal foto's op woensdag op zijn Instagram-pagina weten.

Felle reacties

De reacties onder de foto's zijn echter niet van de lucht. De comments zijn open onder het bericht en vele fans schuiven de schuld van het vertrek van Newey in de schoenen bij Horner: "Jij bent de reden waarom hij vertrekt, maatje", reageert de persoon in de topcomment. "Ik zou heel graag weten wat er allemaal achter de schermen gebeurd is", zegt iemand anders. "Stuur je hem ook seksuele berichten of is dat alleen naar vrouwelijke medewerkers?", vraagt vervolgens iemand zich af. "Christian ziet echt niet in dat het team uit elkaar valt door Max zijn vader en zichzelf", zo besluit een ander.

