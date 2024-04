De F1 Grand Prix van Nederland staat ook in 2025 weer op het programma, net zoals tijdens de afgelopen vier seizoenen. Maar waar en wanneer mogen de Formule 1-fans verwachten dat het raceweekend verreden gaat worden?

Max Verstappen maakte in 2015 zijn debuut namens Toro Rosso en ging in 2016 al naar Red Bull. Na een aantal overwinningen kon de Nederlander in 2021 voor het eerst meedoen om de titel. Hij won dat jaar het wereldkampioenschap na een titanenstrijd met Lewis Hamilton en was vervolgens oppermachtig in 2022 en 2023. Nu ook in 2024 is hij weer de leider in de tussenstand. Mede dankzij Verstappens populariteit, wat dankzij het vele oranje op alle tribunes rond de hele wereld ver voor 2021 al te merken was, kon de Dutch Grand Prix terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Dit werd in mei 2019 aangekondigd. De race ging vanwege de pandemie in 2020 niet door, maar sinds 2021 staat Nederland elke keer weer op de kalender.

Eerste race na zomerstop

Eerder vandaag maakte de Formule 1 officieel de kalender van 2025 bekend. De Grand Prix van Nederland zal volgend jaar de gastheer zijn van de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap op zondag 31 augustus. Uiteraard zal de race plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. In 2021 en 2022 was de Dutch Grand Prix de tweede race na de zomerstop, maar in 2023 werd Spa-Francorchamps verplaatst naar eind juli en dus werd Zandvoort de allereerste race na de zomerstop. Dat zal dit seizoen, maar ook in 2025 weer het geval zijn.

Voorprogramma en contract

Het is nog niet bekend wat er in het voorprogramma zal staan. De Porsche Supercup is tot nu toe elk jaar een supportkampioenschap geweest op Zandvoort. De FIA Formule 3 reed op het circuit in de Noord-Hollandse duinen in 2021 en 2022, terwijl de FIA Formule 2 in 2022 en 2023 aanwezig was. Naast de Formule 1 en de Porsche Supercup zullen in 2024 ook de dames van de F1 Academy in actie komen.

In december 2022 werd een contractverlenging aangekondigd met Zandvoort om de F1 Dutch Grand Prix voor een extra twee jaar te mogen organiseren. Dat betekent dat 2025 het laatste jaar zal zijn van het huidige contract. Of Nederland nog een contractverlenging krijgt, is nog niet bekend.