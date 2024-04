Jarno Opmeer strijdt in het prestigieuze F1 Sim Racing World Championship mee om de titel. De Nederlander zag een van zijn races echter verpest worden door een onnodige neutralisatie. De Mercedes Esports-coureur werd vervolgens ook nog eens bestraft.

Deze week wordt een driedaags LAN-evenement gehouden in Stockholm voor zes races van het F1 Sim-wereldkampioenschap. De Nederlander Thomas Ronhaar, uitkomend voor Kick Sauber, won de seizoensopener op Bahrain in november en Red Bull-coureur Frederik Rasmussen zegevierde op Jeddah Corniche, de eerste race van het driedaagse evenement. Vervolgens op de Red Bull Ring lag Opmeer dertiende, toen hij besloot in ronde 14 van 36 zijn pitstop te maken. Nog geen minuut later kwam er een Virtual Safety Car, nadat Lucas Blakeley de verbinding was verloren, maar omdat zijn auto meteen uit beeld verdwenen was, vormde hij geen gevaar en was een VSC dus niet nodig. Het verpestte de strategie voor Opmeer en voor een aantal andere titelkandidaten. Alfie Butcher profiteerde en won tot ieders verbazing met Haas.

Geluk bij een ongeluk

"De VSC kwam uit net nadat ik mijn pitstop had gemaakt. Dat was meteen einde race eigenlijk," vertelde Opmeer. "Een aantal andere coureurs hadden hetzelfde probleem. Red Bull werd volgens mij flink genaaid door de VSC. Aan de ene kant ben ik blij dat het in een race is gebeurd waarin ik toch al niet vooraan reed, want dat zou nog frustrerender zijn geweest. Op een bepaalde manier is het zelfs een voordeel voor ons geweest, want anders zouden Thomas, Freddy [Rasmussen], de Red Bulls en misschien ook de Ferrari's om de overwinning strijden, en nu hebben we daarvoor een soort escape gehad."

Onacceptabele beslissing

"Hoe dan ook, het is onacceptabel dat de VSC uitkomt voor iemand die de verbinding is verloren en daarbij de race van een stuk of vijf mensen verpest," vervolgde de Nederlander. "Ik weet niet wie verantwoordelijk was voor deze beslissing, maar die persoon hoort nooit meer in de buurt te komen van sport- of Esports-evenementen." Aangezien Opmeer niet meer op een positie lag om punten te maken, besloot hij de race op de Red Bull Ring niet te finishen. Omdat hij zonder geldige reden was gestopt, kreeg hij van de wedstrijdleiding voor Silverstone, waar hij de pole position had gepakt, een gridpenalty van drie posities. De Mercedes-coureur wist die race ondanks de straf te winnen, en na een vijfde plaats op Spa-Francorchamps ligt hij na 5 van de in totaal 12 races derde in het kampioenschap.

